Endless Legend 2 : la mise à jour “The Gathering” apporte enfin le multijoueur et de profonds changements

Multijoueur, refonte du système de construction, économie revisitée…

Via son site officiel, Endless Legend 2 nous détaille les apports de cette mise à jour. Parmi les nouveautés les plus importantes, on note d’abord l’arrivée du multijoueur, désormais accessible directement depuis le menu principal, sans passer par une branche bêta. Les équipes invitent d’ailleurs les joueurs à signaler les éventuels problèmes rencontrés afin d’améliorer la stabilité du mode en ligne.

Autre changement majeur, la nouvelle logique de construction des districts. Jugée confuse par une partie de la communauté, elle a été repensée pour se rapprocher des précédents titres du studio. Désormais, on choisit d’abord le type de district, le jeu propose ensuite un emplacement optimal, avant de nous laisser décider du terrain exact. Le système prend également en compte les synergies permettant de faire évoluer d’autres districts à proximité.

En outre, les Nécrophages bénéficient d’une refonte économique importante. Certains districts spéciaux peuvent désormais être construits instantanément en échange de cadavres, ce qui force des choix plus marqués entre un développement économique et une amélioration militaire selon le studio. La diplomatie évolue elle aussi avec l’introduction de traités temporaires, limités à 30 tours, et de nouvelles interactions comme les compliments et avertissements. Cela vous donne ainsi des leviers plus directs pour influencer les relations entre factions.

Aspects, héros et rythme de jeu ajustés

Toujours en matière de faction, les Aspects profitent d’une série d’améliorations renforçant leur identité diplomatique et symbiotique :

Les tuiles de corail offrent désormais +1 en nourriture

La corruption s’étend moins vite mais de façon plus stratégique

Certaines structures bénéficient de bonus d’adjacence doublés

La faction abandonne totalement les districts de « Poussière » au profit d’un modèle basé sur l’influence et la croissance.

Les héros voient également leur équilibre revu, avec un recentrage de l’équipement sur les effets et compétences plutôt que sur les dégâts bruts. Enfin, de nouvelles vitesses de jeu font leur apparition, allant de 200 à 400 tours, tandis que la génération du monde est ajustée pour espacer davantage les factions au départ.

Endless Legend 2 est disponible en accès anticipé sur PC via Steam. La mise à jour est disponible dès aujourd’hui la plateforme de Valve. Aucune date de sortie n’a été communiquée concernant la sortie officielle en 1.0.