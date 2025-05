Endless Legends 2 nous présente la faction des Necrophages dans une nouvelle vidéo

Tout pour la Reine

Les Nécrophages seront donc bien présents dans cet Endless Legend 2, ce qui ne devrait pas être une surprise pour les fans du premier épisode. Cette faction très particulière est composée de créatures semi-insectoïdes qui répondent aux ordres de leur reine et qui se déplacent sous la forme d’une ruche pour la protéger. Une ruche qui sert aussi de maison-mère qui porte bien son nom, et qui est l’épicentre de tous les tunnels que pourront creuser les Nécrophages pour aller explorer d’autres territoires à la recherche de ressources. Et par ressources, on entend par là les corps déchus de vos ennemis qui seront de bons trésors pour développer cette faction.

En tant que bestioles aveuglées par la faim et le besoin de survivre, les Nécrophages feront rarement dans le dialogue et sont naturellement une faction plutôt agressive, qui conviendra à un type de jeu bien précis. Tout cela nous est présenté dans une nouvelle vidéo de gameplay diffusé lors de l’AG French Direct, où l’on découvre un peu plus d’images centrées sur les Nécrophages et leur manière d’être contrôlés.

Pour rappel, l’accès anticipé de cet Endless Legend 2 devrait démarrer dans le courant de cet été, avec une sortie prévue sur Steam.