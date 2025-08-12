Après le retard de son accès anticipé, Endless Legend 2 s’offre une démo pour nous faire patienter

Deux factions à découvrir via cette démo

Cette démo est d’Endless Legend 2 est désormais accessible via Steam, mais il va falloir faire vite. Elle ne restera en ligne que quelques jours et sera débranchée dès le 18 août prochain, vous laissant toute cette semaine pour en profiter comme vous le souhaitez.

Au programme de cette démo, deux factions jouables avec Les Héritiers de Sheredyn et celle des Aspects, même si les Nécrophages seront aussi de la partie, mais uniquement du côté de l’IA. Ce sera un avant-goût pour découvrir le monde de cette suite, le temps d’environ 90 tours, ce qui vous donnera également une bonne idée des Marées cataclysmiques, l’une des grandes mécaniques de ce nouvel épisode, qui va modifier l’environnement autour de vous pour renouveler l’intérêt de la map.

Endless Legend 2 devrait maintenant entamer son accès anticipé dès le 22 septembre prochain, sur PC via Steam. Pour en savoir plus sur le jeu, nb’jésitez pas à consulter notre interview de Jean-Maxime Moris, le directeur créatif d’Endless Legend 2.