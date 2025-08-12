Après le retard de son accès anticipé, Endless Legend 2 s’offre une démo pour nous faire patienter

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Initialement prévu pour cet été, le début de l’accès anticipé d’Endless Legend 2 a pris un peu de retard et ne commencera que fin septembre. Un délai nécessaire pour qu’Amplitude Studios s’assure que tout est en ordre avant le lancement, surtout sur les questions d’équilibrage et de localisation. Pour autant, il est bien possible de jouer au 4X dès maintenant, pour les plus pressés d’entre vous, via une démo qui a cependant une durée limitée.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Endless Legend 2
Endless Legend 2
pc

Date de sortie : 22/09/2025

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Endless Legend 2 : Notre interview de Jean-Maxime Moris, directeur créatif sur le 4X d’Amplitude Studios

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Endless Legend 2 : Notre interview de Jean-Maxime Moris, directeur créatif sur le 4X d’Amplitude Studios

PC Gaming Show 2025 : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir, parmi le déluge de trailers diffusés lors d’une conférence trop longue

pc
Image d\'illustration pour l\'article : PC Gaming Show 2025 : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir, parmi le déluge de trailers diffusés lors d’une conférence trop longue

Endless Legends 2 nous présente la faction des Necrophages dans une nouvelle vidéo

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Endless Legends 2 nous présente la faction des Necrophages dans une nouvelle vidéo

Endless Legend 2 : nos premières impressions sur cette suite du 4X d’Amplitude Studio qui arrivera cet été en accès anticipé

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Endless Legend 2 : nos premières impressions sur cette suite du 4X d’Amplitude Studio qui arrivera cet été en accès anticipé
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Juste avant son arrivée sur Xbox Series, Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo 3: ODST
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Juste avant son arrivée sur Xbox Series, Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo 3: ODST
Après le retard de son accès anticipé, Endless Legend 2 s’offre une démo pour nous faire patienter
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Après le retard de son accès anticipé, Endless Legend 2 s’offre une démo pour nous faire patienter
Mandragora: Whispers of the Witch Tree : Déjà disponible, l’action-RPG en 2D débarquera sur Switch le 4 septembre
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Mandragora: Whispers of the Witch Tree : Déjà disponible, l’action-RPG en 2D débarquera sur Switch le 4 septembre
Resident Evil Requiem donnera de ses nouvelles durant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem donnera de ses nouvelles durant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
Disney Dreamlight Valley Sauvetage Emotionnel, la mise à jour gratuite ajoutera Vice Versa
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Disney Dreamlight Valley Sauvetage Emotionnel, la mise à jour gratuite ajoutera Vice Versa
Gradius Origins – Le plaisir des choses simples
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Gradius Origins – Le plaisir des choses simples
Daemon X Machina: Titanic Scion – On a joué à la suite du jeu de mecha, un renouveau payant ?
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Daemon X Machina: Titanic Scion – On a joué à la suite du jeu de mecha, un renouveau payant ?
Chez Remedy, Control 2 et les remakes de Max Payne avancent bien, tandis que FBC Firebreak déçoit
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Chez Remedy, Control 2 et les remakes de Max Payne avancent bien, tandis que FBC Firebreak déçoit
Woochi the Wayfarer est un nouveau jeu d’aventure prometteur qui s’intéresse à la fantasy coréenne
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Woochi the Wayfarer est un nouveau jeu d’aventure prometteur qui s’intéresse à la fantasy coréenne
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales – Premières impressions après avoir bouclé la démo
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales – Premières impressions après avoir bouclé la démo
Débrief’ : Contraband annulé, Silent Hill f, Sony jeux service, ventes PS5, Heretic Hexen et Indie World
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Contraband annulé, Silent Hill f, Sony jeux service, ventes PS5, Heretic Hexen et Indie World
Une série TV Far Cry devrait voir le jour selon une fuite du site officiel d’Ubisoft
Image d\'illustration pour l\'article : Une série TV Far Cry devrait voir le jour selon une fuite du site officiel d’Ubisoft
Physint : Hideo Kojima indique que le projet est très peu avancé, puisqu’il travaille encore seul dessus
Image d\'illustration pour l\'article : Physint : Hideo Kojima indique que le projet est très peu avancé, puisqu’il travaille encore seul dessus
2XKO : notre entretien exclusif avec Shawn Rivera (Game Director) sur le jeu de combat League of Legends
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : notre entretien exclusif avec Shawn Rivera (Game Director) sur le jeu de combat League of Legends
One Piece: Pirate Warriors 4 en a encore sous le coude et prévoit un troisième Season Pass
pc
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : One Piece: Pirate Warriors 4 en a encore sous le coude et prévoit un troisième Season Pass
Après avoir été attaqué par Sony, Tencent change subtilement quelques détails autour de Light of Motiram
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Après avoir été attaqué par Sony, Tencent change subtilement quelques détails autour de Light of Motiram
Mortal Kombat 1 dépasse les 6,2 millions de jeux vendus, NetherRealm veut en faire le jeu le plus équilibré de la licence
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Mortal Kombat 1 dépasse les 6,2 millions de jeux vendus, NetherRealm veut en faire le jeu le plus équilibré de la licence
Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer
pc
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer
Le prochain film Resident Evil s’intéressera à une histoire inédite, sans Léon, Jill, Claire et compagnie
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain film Resident Evil s’intéressera à une histoire inédite, sans Léon, Jill, Claire et compagnie
La bêta de Battlefield 6 cartonne et réalise des chiffres historiques sur Steam
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La bêta de Battlefield 6 cartonne et réalise des chiffres historiques sur Steam
Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 août (Echoes of the End, Drag x Drive…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 août (Echoes of the End, Drag x Drive…)
Clockwork Revolution : Époque, gameplay, pouvoirs et choix moraux… Tout savoir sur cette odyssée steampunk où le temps compte vraiment
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clockwork Revolution : Époque, gameplay, pouvoirs et choix moraux… Tout savoir sur cette odyssée steampunk où le temps compte vraiment
EA Sports FC 25 : Cinquième équipe de l’évènement FUTTIES !
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 25 : Cinquième équipe de l’évènement FUTTIES !