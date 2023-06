En Garde! : Le jeu de cape et d’épée du studio français Fireplace Games dévoile ses premières images

En Garde! dégaine déjà sa démo

Pas de Zorro ici, faîtes la connaissance de la légendaire Adalia de Volador, qui utilisera ses talents à l’épée et sa ruse pour se défaire de ses ennemis et des forces du cruel Comte-Duc dans ce jeu d’action et d’aventure.

On nous promet une aventure remplie d’humour avec beaucoup de dialogues, qui laisseront souvent la place des combats bourrés d’acrobaties, avec des compétences à enclencher via une jauge de Panache et où l’on pourra interagir avec des éléments du décor. Un mode arène sera même présent pour mettre à l’épreuve vos compétences, avec des modificateurs pour paramétrer vos défis.

Pour le moment, En Garde! doit sortir dans le courant du mois d’août sur PC via Steam. Bonne nouvelle, une démo est d’ores et déjà disponible si vous souhaitez essayer le titre, et En Garde! proposera également cette dernière lors du Steam Next Fest du 19 au 26 juin