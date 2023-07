En garde!, le jeu de capes et d’épée français, sortira sur PC le 16 août prochain

Pour l’heure exclusivement prévu sur PC via Steam, le jeu s’apprête donc à sortir très prochainement sur nos bécanes en comptant bien profiter des vacances et de la période creuse avant le rush de fin d’année. Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé au 16 août prochain pour le jeu montpelliérain.

Cape ou pas Cape ?

Pour celles et ceux qui découvrent ce qu’est En garde!, il s’agit d’un jeu d’aventure à l’époque médiévale où les combats d’épée constitueront le cœur du gameplay. L’aventure promet de faire la part belle aux dialogues et à l’humour tandis que votre personnage, Adalia de Volador, une combattante redoutable et peu farouche, devra tenter d’interrompre les agissements des sbires du Comte-Duc.

Vous devrez faire preuve de compétences en parkour et en acrobaties pour vous sortir de différentes péripéties tandis qu’une jauge de Panache vous permettra d’user d’attaques spéciales entre deux utilisations du décor pour déstabiliser vos ennemis. A noter enfin, qu’un mode arène sera de la partie pour s’entrainer et tester différents modificateurs de gameplay. Le jeu est donc attendu pour le 16 août prochain sur PC, plus d’informations à découvrir sur la page Steam du titre sur laquelle vous pouvez placer le jeu dans votre liste de souhaits.