Emplacements des Bananes de la Strate du glacier – Donkey Kong Bananza

Où trouver toutes les Cristaux de Banandium dans la Strate du glacier

Pour ce guide, nous allons vous indiquer l’emplacement de chaque banane listée dans le jeu, dans le même ordre. Il est conseillé d’avoir complété la zone (en battant les boss) avant de vous attaquer à la chasse aux bananes pour avoir accès à toutes les zones de la carte. Notez que plusieurs bananes peuvent être récupérées dans un même niveau ou sont données par des PNJ. De plus, certaines d’entre elles ne seront disponibles qu’après avoir terminé le jeu. Nous avons également divisé ce guide en nous basant sur la strate principale et les sous-strates pour plus de clarté.

Strate du glacier – 500

Au total, il y a 39 Cristaux de banandium à trouver.

01) Bienvenue dans le glacier !

Récupérez vos bananes à votre arrivée dans la Strate du glacier.

02) Vue sur le pont Friable

Rendez-vous à l’endroit indiqué pour obtenir une banane sous une belle vue.

03) Secret sous la neige

Creusez pour trouver la grotte cachée (voir carte ci-dessous).

04) Enfouie sous les navets

Tirez sur les navets pour former un trou et atteindre la banane située plus bas.

05) Hibernant dans la neige

Elle est enfouie dans la neige juste à côté du « Refuge de la grotte de la crête ».

06) Sous l’abri glacé de la falaise

Dans une grotte à l’endroit indiqué ci-dessous.

07) En haut du pilier

En haut d’un pilier à l’endroit indiqué ci-dessous. Tapez au sol pour faire monter la plateforme et atteindre la banane.

08) Combat : boules de neige

Passez le portail et défoncez à coups de poings les trois ennemis sous forme de boules.

09) Au-dessus de la rivière glaciale

En dessous du grand pont friable, il y en a plus petit avec une banane au bout.

10) Cachée derrière la cascade

Toujours en dessous du grand pont, regardez derrière la cascade pour une surprise fruitée.

11) À l’autre bout du pont Friable

Bien en évidence après avoir traversé le grand pont.

12) À travers la lave en fusion

Prenez le portail pour un nouveau défi impliquant trois bananes. Avancez et frappez les ennemis pour briser leurs carapaces. Tapez de nouveau dessus vers la lave pour grimper sans vous brûler.

13) Derrière la lave en fusion

Juste avant d’atteindre la dernière banane, faîtes en sorte d’attirer les ennemis plus bas pour créer une zone libérée de la lave. Allez vers la droite sur le mur pour atteindre une zone cachée.

14) En haut de la lave en fusion

Même chose que pour la première banane.

15) Combat : plus dure sera la chute

Pour ce combat, avancez dans vous préoccuper des ennemis pour atteindre le mécanisme au bout du chemin. Frappez un grand coup pour vous débarrassez de tous les gêneurs d’un seul coup.

16) Dans l’abri glacé dé-voidé

La banane dans la maison est prisonnière du voïd. Suivez la ligne violette pour atteindre le mécanisme dans une autre maison un peu plus loin et la libérer.

17) Le Pouston du glacier

Il est l’heure de vous séparer d’un peu d’or pour récupérer des cristaux de banandium assez facilement. La première vous coûte 1000 d’or environ.

18) Le Pouston affamé du glacier

Même tarif pour la deuxième.

19) Le Pouston repu du glacier

Un peu moins de 2000 pour la dernière.

20) Cache-cache dans le glacier

Juste à côté du Pouston, un nouveau cache-cache vous attend.

Voici la cachette des 4 fractons :

21) Fruit sous haute surveillance

Brisez le mécanisme du voïd à l’endroit indiqué pour libérer la banane juste dehors.

22) L’abri glacé dans le ciel

Ce cristal devrait vous poser problème à ce stade du jeu, mais vous pouvez soit attendre d’avoir les bananza serpent et/ou autruche pour l’atteindre facilement ou alors fabriquer un pont de neige.

23) Entrée de la grotte Grelotte

Une fois la grotte Grelotte débloquée, la banane se trouve juste devant.

24) Au bord de l’eau glacée

Avancez dans la grotte et regardez à droite pour voir une banane sur une plateforme en hauteur mais la glace vous empêche de l’atteindre. Faîtes de le tour en creusant pour grimper sur de la roche et l’atteindre.

25) Attention : chute de stalactites

Juste à côté du refuge de la grotte, passez le petit pont rapidement pour éviter les stalactites et récupérer votre banane.

26) Combat : patinage périlleux

Toujours près du refuge, prenez le portail pour un combat sur la glace. Frappez les ennemis en glissant ainsi que les murs de glace pour passer.

27) Au cœur de la grotte

La banane est en positionnée en évidence sur le chemin de la grotte.

28) Posée dans la neige

Juste après la banane précédente, continuez votre chemin et tournez à gauche. Tapez le sol pour faire monter la plateforme et atteindre la banane.

29) Vue sur la tour Transie

Sur une plateforme située en dehors de la grotte. Vous pouvez l’atteindre depuis celle-ci ou sauter depuis le sommet.

30) Conservée dans un cagibi

Cachée sur un mur juste à côté du PNJ ci-dessous.

31) Chrono-casse : sur la grotte

Activez le mécanisme et utilisez le bananza zèbre pour casser les blocs durant votre course.

32) Le trésor perdu de la grotte

À l’endroit indiqué, creusez au centre des morceaux d’or pour atteindre une salle secrète.

33) Chrono-casse : bord du lac glacial

Activez le mécanisme et détruisez les blocs en glissant sur les chemins de glace. Si vous tombez, vous pouvez remonter immédiatement ou nager très vite vers le rebord où se trouve les blocs.

34) Demi-tour sur route friable

Au portail indiqué, prenez la forme zèbre et entrez. Commencez par descendre et faire directement demi-tour sur la piste friable pour trouver une banane suspendue juste en dessous de votre point d’arrivée.

35) Course sur route friable

Récupérez les cinq ballons en faisant attention de ne pas faire d’aller-retour sous peine de ne plus avoir de surface pour courir.

36) Chute sous route friable

Lorsque vous chutez pour la première banane, laissez vous tomber pour atteindre la banane cachée en dessous.

37) Derrière les yeux de la tour

Derrière les yeux de la tour en forme de zèbre, il y a une banane sur une plateforme.

38) Tirade de Cranky – Glacier

Au sommet de la tour, parlez à Cranky pour obtenir la banane en écoutant sa tirade.

39) Troc de rondelles – Glacier

Même si cette banane est listée dans la Strate 500, Trocton se trouve dans la Commune crémière de la Strate 501 (sans doute une erreur de Nintendo).

Strate du glacier – 501

Au total, il y a 35 Cristaux de banandium à trouver dans la Strate 501.

40) Grotte Grelotte traversée

Récupérez votre récompense pour avoir vaincu le boss.

41) Banane au chocolat fondu

Prenez un ou plusieurs morceaux de glace sur les stalactites tombées non loin pour atteindre la banane sans vous bruler.

42) Combat : chaud devant

Prenez le portail et frappez les ennemis pour dégager la lave et atteindre les ennemis restants.

43) Bienvenue à la commune !

Bien en évidence lorsque vous atteignez la Commune crémière.

44) Combat : la mer de lave

Pour ce défi, il va vous falloir un peu de dextérité et de vitesse d’excution. Attention, n’effectuer pas de roulade sur les ennemis sous peine de perdre les projectiles nécessaire à l’accomplissement du défi. Donnez un simple coup de poing. Commencez par vaincre les deux ennemis et lancez un projectile vers le monstre de droite pour le vaincre au loin. Prenez le second projectile de glace pour le lancer à gauche et créer un chemin libéré de la lave pour sauter jusqu’à l’ennemi suivant. Faites de même jusqu’à atteindre le dernier monstre au loin.

45) Traversée de l’iceberg géant

Prenez le portail et commencez par taper dans le ballon bleu pour faire monter les plateforme. Transformez-vous en zèbre pour courir rapidement vers la première banane.

46) Au bord de l’iceberg géant

Faites de nouveau monter les plateformes avec le ballon et courrez vite vers la gauche pour taper dans la banane et continuer votre course.

47) Iceberg géant maîtrisé

Continuez jusqu’à grimper une tour en tapant dans la neige pour libérer le passage.

48) Plongée dans la chocolave

Utilisez la courses morceaux de glace colorés ou lancez de la neige sur la lave pour libérer la banane enfoncée dans la pierre.

49) Chrono-casse : glace et lave

Activez le mécanisme et prenez votre forme zèbre pour atteindre les deux blocs. Pour la route de lave, vous pouvez « tanker » un coup et sauter pour passer.

50) Statistiques du glacier

Une fois que vous avez creusé dans au moins 20000 m3 de neige, parlez à Statistiton pour obtenir une banane.

51) Sur le ventilateur

La banane se trouve sur le ventilateur indiqué ci-dessous.

52) Au chaud dans le champ

La banane est cachée dans le rocher de gauche qui tourne.

53) À pas tremblants dans la neige

Prenez le portail et avancez à tâtons dans la poudreuse pour ne pas tomber. Atteindre la première banane n’a rien de compliqué.

54) Avancée terrifiante dans la neige

La traversée est un peu plus difficile ici. Frappez au sol continuellement pour déblayer et vous déplacer sur les plateformes mouvantes.

55) Un peu plus loin dans la neige

Ne prenez pas le tonneau et continuez derrière celui-ci pour dénicher la banane cachée au loin

56) À travers un tunnel trop chaud

Non loin du téléporteur, il y a un champ de navet, déterrez celui qui vous amènera dans un souterrain caché. Pour atteindre la banane au bout du tunnel, lancez de la glace pour dégager la lave ou surfez sur un bloc de glace.

57) Vue sur la commune Crèmière

Passez par un tunnel de la Strate 500 pour atteindre la banane dans le grillage.

58) Sous les ponts Zigzag

Rendez-vous à la plateforme indiquée ci-dessous et surfez sur une roche pour atteindre la banane située plus bas.

59) Cachée sous le piquet

Passez encore par un tunnel de la Strate 500 pour atteindre cette banane dans le grillage.

60) Enfouie dans la tour Transie

Dans la tour Transie, à l’endroit où vous redirigez les cubes de glace colorés, déviez leurs courses en creusant vers la banane cachée dans la lave.

61) Derrière la tour Transie

Sur une plateforme derrière la tour.

62) Amuse-gueule propulsé terminé

La répétion Bananza du doyen zèbre n’est accessible qu’après avoir terminé le jeu. Il s’agit d’un défi ultime pour la transformation bananza. Il est donc conseillé d’avoir débloqué toutes les capacités du zèbre avant de vous lancer. De plus, il vous faudra avoir trouvé au moins 350 bananes pour participer.

Commencez par taper le ballon et foncer avec le sprint pour atteindre la sortie avant que la porte ne se referme. On passe à la suite en finissant simplement le parcours avant la fin du temps indiqué.

63) Amuse-gueule propulsé expédié

Pour obtenir cette banane, il faut terminer le parcours précédent en moins de 20 secondes. Voici nos conseils pour y arriver :

Utilisez votre sprint autant que possible

grimpez les murs arc-en ciel en sprintant pour grimper plus vite (n’utilisez pas les blocs pour vous propulser)

Ne sprintez pas entre les trous en forme de cercle qui sont trop rapprochés les uns et les autres.

64) Chrono-casse : escalade au trot

Tournez à droite des deux bananes et activez le mécanisme. Utilisez votre sprint et sautez sur la surface argentée pour la détruire sur votre course.

65) Entrée projetée terminée

Pour le prochain parcours, il va falloir utiliser les projectiles pour créer des ponts en or. Durant votre course, frappez les projectiles dans la bonne direction pour garder un bon cap. Lorsque vous atteignez des murs allignés, visez l’un d’eux avec un projectile pour qu’ils tombent comme des dominos afin de créer un pont en or. Fabriquer d’autres ponts en tapant les ennemis avant qu’ils ne réagissent. Pour l’ennemi en boule, frapper vers le mur pour créer une route dorée et sprintez dessus pour grimper à la vitesse de l’éclair.

Dans la zone avec les piques, frappez les ennemis et passez par la zone centrale pour atteindre l’arrivée plus rapidement.

66) Entrée projetée expédiée

Suiviez simplement les conseils précédents et vous atteindrez l’arrivée en moins de 20 secondes.

67) Chrono-casse : entre les balles

Tournez de nouveau à droite des bananes pour un nouveau défi. Frappez le mécanisme et attendez que les projectiles arrivent sur vous pour qu’ils fabriquent des ponts en eau. Faites un aller-retour le temps que le dernier projectile soit lancée pour atteindre le bloc argentée et le détruire.

68) Poisson électrisé terminé

Pour ce défi, il vous faut courir sur l’eau le plus vite possible pour atteindre l’arrivée. Ici, il faut connaître le parcours par cœur pour faire des attaques plongeantes aux bons timings et sprinter aux bons moments. Utilisez la roulade dans les airs lorsqu’il y a de l’eau en suspension dans le vide.

69) Poisson électrisé expédié

Suiviez les conseils précédents pour atteindre le parcours en moins de 20 secondes.

70) Chrono-casse : montée au galop

Tournez encore à droite aux bananes et activez le mécanisme. Ici, vous allez devoir grimper en courant en cercle et en sautant pour atteindre le sommet. Positionner la caméra du jeu de la manière qui vous convient pour bien visualiser l’ensemble de la tour.

71) Plat alternatif terminé

Pour le prochain défi, on retrouve le système des blocs bleus et roses. Courir sur l’un va faire apparaître un parcours sur l’autre. Voici la marche à suivre pour tout passer :

Évitez de trop sauter en allant sur le côté gauche. Vous pourrez ainsi sprinter pour gagner du temps.

Grimpez en sprintant sur les bloc roses pour ne pas perdre de temps. Même chose ensuite en tapant sur les mines.

Courez vers les bords en évitant les picots et les mines pour faciliter la traversée ensuite (sauf si vous voulez le ballon mais mieux vaut le faire après si vous visez les 20 secondes).

72) Plat alternatif expédié

Suivez les conseils précédents pour finir le parcours en moins de 20 secondes. Il faudra sans doute recommencer plusieurs fois pour y arriver.

73) Chrono-casse : échange rapide

Tournez une dernière fois à droite des bananes pour un nouveau mécanisme. Courrez en suivant le tracé de l’image ci-dessous pour atteindre facilement le bloc argenté.

74) Dessert dangereux terminé

Pour cette dernière épreuve, il vous faut bien connaître la résistance des matériaux. Il faut savoir quand grimper et quand frapper. Par exemple, vous devez grimper sur les murs de pierre et frapper les murs de boue ou de sable pour traverser sans perdre de temps. Voici la marche à suivre pour chaque passage compliqué :

Avant la route de lave, brisez le mur de glace et récupérez un morceau pour surfer sur la lave et passer rapidement.

Sur la prochaine route, restez sur le bois pour pas rebondir et perdre du temps (c’est possible mais vous n’aurez pas le droit à l’erreur). Détruisez le mur bleu et prenez un morceau pour le lancer sur les ronces rouges. Ensuite, faites le tour en courant sur la route de gauche. (la tyrolienne avec le ballon vous fera perdre du temps).

Ensuite passer le mur maléfique, creusez dans l’eau pour passer le mur de morve et le mur électrique.

Courrez en frappant les murs de verre et d’or, puis préparez-vous à sprinter dans le dernier couloir pour ne pas que les murs vous tombent dessus. Enfin, prenez un bloc arc-en-ciel pour vous élever, mais lâchez-le une fois le mur d’épines franchi pour retomber rapidement et ne pas perdre de temps.

75) Dessert dangereux expédié

Suivez les conseils précédents pour atteindre la fin du parcours en moins de 20 secondes.

Strate du glacier – 502

76) Bienvenue à la chaudière !

Récupérez vos bananes à votre arrivée dans la chaudière.

77) Trésor de la grotte de Chocolave

En dessous du pont, prenez les routes de pierre pour atteindre la banane.

78) Combat : course effrénée

Dans ce défi, courrez et faites une roulade pour vaincre facilement les ennemis et les propulser au loin. Viser les rebords pour ne pas qu’ils retombent sur la glace, ce qui vous compliquera la tâche.

79) Pente déneigée

Activez le mécanisme et creusez dans le neige pour fabrique une route qui redirigera les cubes de glace colorés dans le pot de glace.

80) Deuxième service discret

Il y a un autre pot caché au milieu du parcours. Utilisez le matériau explosif pour le faire apparaître et reformez une route pour les cubes vers ce nouveau pot.

81) Au-dessus de la pente

Grimpez par la gauche sur la tour pour obtenir la banane au sommet.

82) Friandise sur l’îlot

Ici, il faut suivre la plateforme qui se dévoile au fur et à mesure que vous avancez. Utilisez le bananza zèbre pour ne pas glisser sur la glace et atteindre facilement la banane.

83) Fragmenton colmaté – Glacier

Il faut de nouveau ramener les petits fragments. Commencez par celui sur la plateforme blanche.

84) Fragmenton reconstitué – Glacier

Les deux autres sont un peu plus moins mais il ne vous poserons pas de difficulté. Faites simplement attention à la plateforme tournante.

85) Au trot jusqu’au générateur

Même chose que pour le cristal 82 sauf que cette fois-ci, la bananza zèbre est obligatoire pour atteindre la banane.

86) Au-dessus de la chocolave

Tombez dans le trou de la Strate 501 pour atteindre la banane dans le grillage.

Strate du glacier – 503

87) Coincée au milieu des tuyaux

Lorsque vous sautez dans la Strate 503, atterrissez sur les rebords pour atteindre la banane en hauteur (sinon attendez d’avoir le bananza autruche pour planer jusqu’à elle.

Et voilà, vous avez désormais tous les cristaux de banandium de la Strate du glacier pour Donkey Kong Bananza. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour dénicher les bananes des autres zones.