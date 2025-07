Emplacements des Bananes de la Strate de la forêt – Donkey Kong Bananza

Où trouver toutes les Cristaux de Banandium dans la Strate de la forêt

Pour ce guide, nous allons vous indiquer l’emplacement de chaque banane listée dans le jeu, dans le même ordre. Il est conseillé d’avoir complété la zone (en battant les boss) avant de vous attaquer à la chasse aux bananes pour avoir accès à toutes les zones de la carte. Notez que plusieurs bananes peuvent être récupérées dans un même niveau ou sont données par des PNJ. De plus, certaines d’entre elles ne seront disponibles qu’après avoir terminé le jeu. Nous avons également divisé ce guide en nous basant sur la strate principale et les sous-strates pour plus de clarté.

Strate de la forêt – 600

Au total, il y a 48 Cristaux de banandium à trouver dans la Strate 600 de la forêt.

01) Bienvenue dans la forêt !

Récupérez les trois bananes à votre arrivée.

02) Combat : l’escadron épineux

Prenez le portail et balancez des projectiles rocheux sur les ennemis pour les vaincre.

03) Vue depuis l’île de la cascade

Sur la plateforme en hauteur. Grimpez ou planez depuis un point plus haut pour l’atteindre.

04) Au croisement des branches

La banane est plantée dans le sol à l’endroit indiqué.

05) Au-dessus de la forêt

Pour atteindre la banane suspendue, lancez un morceau de bois sur le bloc argenté. Il ne vous reste plus qu’à lancer la graine sur le bois pour créer un pont de plante.

06) Sous l’île de la Cascade Plumeuse

Creusez dans le sol à l’endroit indiqué, puis dans le sable devant-vous pour trouver la banane.

07) Combat : graine de champion

Prenez le portail et jetez des projectiles sur les ennemis volant pour gagner la partie.

08) À dos d’autruche

Utilisez la forme autruche pour planer jusqu’à la banane au loin.

09) Embranchement dans la plaine

Rendez-vous à l’endroit indiqué ci-dessous pour trouver la banane cachée dans les feuilles.

10) Bienvenue au hameau Hôtelier !

En hauteur à l’entrée du hameau.

11) À travers les ronces

Prenez le portail à l’entrée du hameau pour niveau nostalgique en 2D. La première banane se trouve facilement en progressant.

12) Derrière les ronces

Lorsque vous arrivez juste avant la fin (dans la partie avec les tonneaux et l’herbe), sautez dans le vide vers le centre pour atteindre le tonneau qui vous propulse dans l’arrière plan.

13) Au bout des ronces

Terminez simplement le niveau.

14) Vue sur le hameau Hôtellier

Planez à l’endroit indiqué pour récupérer le cristal de banandium.

15) Statistiques de la forêt

Dans le hameau, Statistiton demande de détruire 30000 m3 de ronces. Pour réaliser cette exploit rapidement, dirigez-vous vers le trou qui vous amène à la Strate 601 (juste après avoir obtenu votre transformation). Utilisez le vent pour vous propulser et les œufs explosifs (à débloquer dans l’arbre de compétence) pour planer et détruire les ronces qui entourent la zone. Un melon est juste à côté pour abuser de la transformation. Répétez la manœuvre jusqu’à atteindre le quota demandé.

16) Dans le troupeau d’autruches

La banane est cachée dans l’arbre en forme d’autruche près du hameau.

17) Sous le hameau Hôtellier

Passer dans une grotte sous le hameau (là où il y a de la boue) pour trouver le tunnel vous amenant à la banane.

18) Combat : roulé dans la boue

Un portail se cache dans le tas de boue. Prenez-le et terrassez les ennemis.

19) La banane embourbée

Tirez sur le navet dans l’endroit indiqué pour dévoiler la banane.

20) Sur l’îlot des marécages

La banane est le petit îlot (voir ci-dessous). Utilisez les ennemis comme pont ou bien planez avec l’autruche.

21) Chrono-casse : parmi les branches

Activez le mécanisme et avancez vers la graine pour créer un pont jusqu’au bloc argenté. De cette façon, vous aurez largement le temps de le détruire.

22) Tirade de Cranky – Forêt

Rendez-vous à l’endroit indiqué pour une nouvelle tirade de Cranky.

23) Derrière le grand arbre

La banane se trouve simplement derrière le grand arbre.

24) Endormie dans le grand arbre

En haut du grand arbre, creuser au milieu du tas de sable entouré de morceaux d’or pour atteindre la banane dans l’arbre.

25) Scintillant au-dessus de la tête

Sur la tête de l’arbre en forme d’autruche à l’endroit indiqué.

26) Enregistrée à l’hôtel de la Coquille

Si vous avez manqué celle-ci, vous avez peut-être besoin de lunettes.

27) Au sommet de l’hôtel

Au sommet de l’œuf géant (l’hôtel).

28) Objet trouvé dans le salon

Dans l’étage inférieur de l’hôtel derrière une porte.

29) Suspendue dans le salon

Toujours dans l’étage inférieur, utilisez la graine pour créer un pont et atteindre la banane suspendue.

30) Cadeau au bord de la piscine

Dans une petite pièce en forme d’oeuf à l’extérieur de l’hôtel.

31) Service en salle secrète

Une fois que vous avez atteint le bout du parcours, retournez-vous et planez vers la banane cachée.

32) Mise en appétit

Payez le constructon pour libérer le portail et avancez jusqu’à la première banane en évitant les ennemis.

33) Muret à volonté

Grimpez sur la face arrière du mur pour éviter tous les ennemis (ou sur la face avant si vous voulez du challenge) et atteignez le sommet.

34) Sous-sol du fond de l’œuf

Dans les jardins de l’hôtel, creusez dans la terre entourée par une haie et plongez dans le trou. Vous devriez apercevoir la banane assez facilement.

35) Effraction au fond de l’œuf

Toujours au même endroit que précédemment, dégagez les ronces rouges avec un morceau de terre ou de roche pour atteindre la banane.

36) Banane plantée

Planez jusqu’au sommet du tronc entouré de ronces et détruisez le mécanisme pour retirer le voïd et récupérer la banane.

37) Cachée dans le creux aux ronces

Toujours au même endroit que le cristal 36, creusez dans le tronc et tombez dans le trou pour atteindre une salle souterraine. Juste à votre gauche, détruisez les ronces avec le cube explosif qui se trouve à côté de vous pour l’atteindre.

38) Scellée dans le creux aux ronces

Toujours dans la même pièce, progressez en détruisant les ronces pour atteindre la banane derrière le grillage.

39) Entrée fracassante !

La répétions Bananza de la doyenne autruche n’est accessible qu’après avoir terminé le jeu. Il s’agit d’un défi ultime pour la transformation bananza. Il est donc conseillé d’avoir débloqué toutes les capacités de l’autruche dans l’arbre des compétences avant de vous lancer. De plus, il vous faudra avoir trouver au moins 400 bananes pour participer.

Planez simplement en évitant les piques pour atteindre la première banane.

40) Le joyau en cage

On commence par le chemin de gauche. Planez jusqu’à la plateforme de glace et frappez l’ennemi en direction de la plateforme pour créer un pont. Utilisez un oeuf explosif pour briser le bêton en forme de disque et activer un ventilateur. Propulsez-vous en tenant un morceau de terre et lancez le projectile sur le nuage en dessous de la cage pour le faire descendre (vous ne pourrez pas l’atteindre depuis le sol). Une petite claque et à vous la banane.

41) Cirque des ailes grillées terminé !

Retournez à la plateforme de glace et utilisez l’ennemi pour créer plusieurs pont de glace vers la lave. Arrachez des morceau de glace pour enlever la lave sur les courant d’air afin d’atteindre le sommet.

Après avoir emprunté le deuxième tonneau, préparez-vous à planer jusqu’au point suivant. Utilisez la glace pour gagner en vitesse et planer jusqu’à la plateforme suivante. La parcours repose ensuite sur votre sens du timing. Il faut passer au moment où les cercles sont alignés pour éviter de se brûler, de plus notez que vous devez planer lorsque vous atteignez votre hauteur maximale après avoir été propulsé par le tonneau.

Cela concerne surtout le dernier vol avant la banane qui assez long.

42) À travers les flammes et les lasers

Une fois sorti, prenez le tonneau sur le chemin de droite pour une épreuve en 2D. Pour passer les lasers et le cercle de lave :

Planez

Une fois entre les lasers lâchez la touche pour tomber

Lorsque vous atteignez le dernier laser devant vous, activez R pour faire une roulade vers l’avant et planez juste après.

43) Hors des sentiers battus

Prenez à présent le chemin de droite, mais avant de passer la zone de ronce. Regardez sur votre gauche pour voir des plateformes roses et bleus. Planez tout en faisant le tour et larguez des œufs sur les plateformes pour atteindre la banane de l’autre côté.

44) Parc Boïng-Boïng terminé !

Retournez à la zone avec les ronces et frappez l’ennemi vers le mur pour créer un pont rebondissant. Faîtes de même ensuite. Prenez les tonneaux et préparez-vous à planer dans le prochaine zone.

Ici, il s’agit (selon nous) d’un des passages les plus difficiles du jeu, alors accrochez-vous. La dernière partie est assez compliqué, mais le plus embêtant est vous devez tout recommencer en cas d’échec :

Commencez par avancer, reculez pour éviter le mur et sautez dessus puis planez pour atteindre la suite.

Faîtes de même à la différence que vous devez planez et vous laissez tomber sur l’ennemi et sautez sur lui pour atteindre la plateforme suivante.

Dans la zone suivante, attendez que le premier ennemi en chenille ne sorte pour sautez dessus et passer à l’ennemi suivant (vous pouvez atterrir sur la zone en fer en attendant qu’il se déploie pour sauter au suivant). Faîtes la même chose avec le troisième.

Dans le passage, suivant, il vous faut sauter sur le centre des ennemis en baril et planer pour atteindre le suivant.

Dans la zone suivante, utilisez l’ennemi le plus petit pour sauter et atteindre le plus grand. Sautez sur ce dernier et planer pour atteindre le mur et vous accrocher.

Sur le mur, attirez l’ennemi vers le haut de mur (pas tout en haut afin que vous ayez la place pour monter dessus) et sautez sur lui lorsqu’il sort du mur pour atteindre le suivant.

C’est ici que ça se complique vraiment. Attirez l’attention des limaces pour qu’elles lancent leurs salves et fabriquent des ponts rebondissants. Le plus compliqué est d’atteindre la zone avec le moulin. Vous devez sauter avec précision sur les ponts tandis qu’il s’élève vers le haut pour atteindre le tonneau et terminer le parcours (bonne chance).

45) Coup d’œil au sommet

Une fois sorti, prenez le tonneau à gauche pour atteindre une plateforme avec de la boue et des tourelles rebondissantes. Attention, toutes, sauf une, sont des poulpes camouflés. Regardez l’image ci-dessous pour bien atterrir.

46) Frémissant dans le bassin de lave

Poursuivez et planez jusqu’au bassin de lave plus bas. Utilisez vos oeufs ou lancez des projectiles sur les mines pour atteindre la banane via un trou au centre du bassin.

47) Tour des turbulences terminée !

Vous pouvez désormais emprunter le tonneau pour accéder à la zone centrale et atteindre votre dernier défi. Ici, il faut éviter un tas d’ennemis, mais il n’y a rien de difficile si vous planez sans interruption en corrigeant votre angle de vol de temps en temps.

48) Troc de rondelles – Forêt

Payez Trocton dans le hameau pour obtenir la banane.

Strate de la forêt – 601

Au total, il y a 23 Cristaux de banandium à trouver dans la Strate 601 de la forêt.

49) Blottie dans la souche

Creusez dans la souche à l’endroit indiqué pour découvrir une banane à l’intérieur.

50) Bienvenue dans le marécage !

Vous pouvez récupérer vos 3 bananes à votre arrivée dans la Strate 601.

51) Le secret du marécage

Creusez dans le sable près du marécage pour découvrir la banane.

52) Chrono-casse : à travers les ronces

Activez le mécanisme et prenez la forme autruche pour passer facilement à gauche ou à droite des ronces depuis la plateforme mouvante.

53) Sous la plateforme mouvante

Tapez la banane en esquivant l’ennemi en forme de chenille.

54) Vol dans les cieux

Prenez le portail et planez entre les plateformes pour atteindre la première banane.

55) Vol dans l’espace

Utilisez l’ennemi ou un oeuf pour casser la plaque de bêton cachant un courant d’air ascendant. Cela vous permet d’atteindre la banane cachée en hauteur.

56) Vol au firmament

Finissez simplement le parcours.

57) Bienvenue au perchoir !

Le cristal est bien en évidence à l’entrée du perchoir.

58) Combat : rebonds mordants

Entrez dans le portail et détruisez les trois ennemis en chenille en sautant dessus via un coup de poing vers le sol. Pour le dernier pour pouvez sauter sous son corps bleu et le vaincre à la Mario.

59) Sous le caoutchouc

Creusez à l’endroit indiqué pour trouver une banane enfouie dans le sol sous le caoutchouc.

60) Rebond au sommet

Planez en forme d’autruche à l’endroit indiqué pour atteindre la banane au loin. Sautez ensuite sur la pyramide bleu en effectuant un coup de poing vers le sol pour rebondir violemment et atteindre le précieux cristal.

61) Cache-cache dans la forêt

Nouveau jeu de cache-cache pour cette nouvelle Strate. Voici leurs positions :

62) Chrono-casse : dans le perchoir

Activez le mécanisme et brisez le bloc avec des attaques plongeantes ou simplement des coups vers le sol.

63) Vue du marécage Rémige

Retournez dans la Strate 600 et brisez le Voïd à l’endroit indiqué. Descendez dans le trou pour trouver la banane dans le grillage.

64) Suspendue dans l’annexe

Sautez sur le bloc vert pour rebondir et atteindre la banane grâce aux grilles du plafond.

65) Ballet bondissant

Prenez le portail et rebondissez pour atteindre la première banane au milieu de la plateforme.

66) Bravoure bondissante

Restez sur la plateforme tournante et sautez sur les piliers pour atteindre la banane cachée en hauteur.

67) Barrières bondissantes

Terminez simplement le parcours.

68) Sous la colonne de caoutchouc

Prenez un morceau de roche bleu sur le PNJ à côté du bloc argenté et lancez le pour créer une plateforme rebondissante afin d’atteindre la banane.

69) Par-delà le perchoir Caoutchouc

La banane est en évidence à l’endroit indiqué sur la carte

70) Combat : trio sur l’autre rive

Utilisez une graine pour atteindre le portail et payer Constructon afin qu’il dégage la roche. Lancez une graine sur un ennemi en bois pour créer un pont et cogner aussi sec sur eux.

71) Fragmenton colmaté – Forêt

Pour le premier fragment, un pont de lianes à l’aide d’une graine suffit.

72) Fragmenton reconstitué – Forêt

Pour les deux petits, prenez d’abord la graine et lancez-là pour l’amener de l’autre côté des ronces. Lancez ensuite la graine sur l’ennemi pour l’immobilisé et créer un pont pour faire passer les fragments.

Strate de la forêt – 602

Au total, il y a 11 Cristaux de banandium à trouver dans la Strate 602 de la forêt.

73) Bienvenue au marais !

Récupérez vos trois bananes en arrivant dans le marais.

74) Trésor en hauteur

Utilisez une graine au dessus de votre point de départ pour atteindre la banane cachée en hauteur.

75) Ballons bananes dans l’arbre

Voici où sont les cinq ballons. Utilisez une graine pour les atteindre.

76) Cachée derrière l’arbre

Utilisez les trois graine en fabriquant des ponts pour que vous puissiez utilisez deux graines au niveau de la banane perchée (vous ne pouvez pas utilisez une graine déjà active sous peine de faire disparaitre le pont).

77) Le Pouston de la forêt

Donnez de l’or à Pouston. Environ 500 morceaux d’or pour la première banane.

78) Le Pouston affamé de la forêt

Environ 1000 pour la deuxième.

79) Le Pouston repu de la forêt

Environ 1500 pour la troisième.

80) Une coiffe étincelante

Sur une tête d’autruche à l’endroit indiqué.

81) Combat : assaut ascensionnel

Prenez le portail et utilisez vos œufs en planant ou faîtes-les s’entre-dévorer pour terminer rapidement.

82) Parmi les racines

La banane se trouve à l’intérieur de l’arbre suspendu.

83) Prisonnière des ronces

Dans les ronces à l’endroit indiqué.

Et voilà, vous avez désormais tous les cristaux de banandium de la Strate de la forêt pour Donkey Kong Bananza. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour dénicher les bananes des autres zones.