Pour compléter le Pokédex, vous allez forcément devoir passer par l’échange et certains Pokémon doivent obligatoirement tenir des objets spécifiques durant le processus afin qu’ils puissent évoluer. Voici où trouver tous les objets pour chaque Pokémon. Gardez en tête qu’il va parfois falloir avancer dans le scénario si vous n’avez pas accès à la (ou les) mission secondaire indiquée.

Où trouver les Pierres d’évolution dans Légendes Pokémon Z-A

Les Pierres d’Évolution sont plutôt faciles à obtenir à Illumis. Vous pouvez en trouver en explorant les Zones Sauvages, mais le moyen le plus simple reste le magasin des Pierres, « Le Joyau de Kalos », situé dans la partie sud au centre d’Illumis. Vous pouvez aussi en récupérer au sol via les points brillants, ou encore en récompense lors de missions secondaires. Voici les pierres disponibles :

Pierre Feu

Pierre Eau

Pierre Foudre

Pierre Plante

Pierre Glace

Pierre Éclat

Pierre Nuit

Pierre Aube

Pierre Soleil

Pierre Lune

Où trouver les sachets Senteur dans Légendes Pokémon Z-A

Afin de faire évoluer Fluvetin en Cocotine via un échange, vous aurez besoin d’un sachet Senteur. Pour obtenir des sachets senteurs facilement, rendez-vous dans l’allée centrale d’Illumis et parlez à Romy (voir emplacement ci-dessous) pour déclencher la mission secondaire 10 « Le parfum des feuilles de Cabriolaine ». Montrez-lui simplement un Cabriolaine (qui peut être capturé en Zone Sauvage 3) afin d’accomplir l’objectif et de recevoir deux sachets Senteur en récompenses.

Où trouver des Chantibonbons dans Légendes Pokémon Z-A

Si vous cherchez des Chantibonbons pour faire évoluer votre Sucroquin en Cupcanaille, rendez-vous au sud-ouest d’Illumis et déclenchez la mission secondaire 14 « Cupcanaille au café ». Rien de difficile, il s’agit simplement d’accompagner le Pokémon au café. En recompense vous obtiendrez deux Chantibonbons.

Pour rappel, vous devez faire tenir un Chantibonbon à votre Sucroquin et l’échanger pour qu’il évolue en Cupcanaille.

Où trouver la peau métal dans Légendes Pokémon Z-A

La peau métal vous servira pour faire évoluer plusieurs Pokémon dans Légendes Pokémon Z-A :

Insécateur qui évolue en Cizayox via l’échange

Onix qui évolue en Stellix via l’échange

Deux missions secondaires vous permet de récupérer une peau métal dans chacune d’elle :

La mission secondaire 101 « Les Pokémon Acier, c’est des durs » où il vous faut affronter une Sbire du Clan Dérouillard.

La mission secondaire 114 « La plume d’Airmure » où il faut chercher une plume d’Airmure dans la Zone Sauvage 17, puis le combattre.

Où trouver la roche royale dans Légendes Pokémon Z-A

La Roche Royale vous permet de faire évoluer Ramoloss en Roigada via l’échange. Pour trouver le fameux objet, rendez-vous dans la zone indiquée ci-dessous et déclenchez la mission secondaire 84 « Frappe en premier pour les effrayer ». Remportez le match contre Vaillant comme un prince afin d’obtenir la Roche Royale en récompense

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.