Où capturer Nanméouïe dans Légendes Pokémon Z-A

À Illumis, le point d’entrée le plus sûr reste la Zone Sauvage 7. Une fois la zone débloquée en avançant dans l’histoire, cherchez près du monument central. Nanméouïe y patrouille à intervalles réguliers (de jour comme de nuit). Si la place est vide, utilisez le banc le plus proche pour faire passer le temps, revenez sur la zone et recommencez le cycle jusqu’à l’apparition.

Plus tard dans l’aventure, la Zone Sauvage 19 devient un meilleur spot pour capturer Nanméouïe. Attention, le Pokémon n’apparaît que la nuit et prend la fuite si vous l’approchez de face. Nanméouïe est très méfiant. Avancez en furtif, contournez-le pour l’aborder par l’angle mort, puis lancez votre Poké Ball quand il détourne le regard. Si vous préférez le combat, préparez une ouverture rapide (statut Sommeil ou Paralysie) pour limiter la fuite en un tour. En Zone 7, le centre est fréquenté alors évitez d’agro les autres Pokémon, sinon Nanméouïe disparaît dans la mêlée. Si l’essai échoue, retournez à un banc pour recommencer le cycle et retenter votre chance.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.