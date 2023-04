Si vous trouviez Fallen Order bien généreux côté collectibles, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec Star Wars Jedi: Survivor. On compte des centaines et des centaines d’objets à collectionner, avec des tas de tenus à débloquer, des graines de plantes à collecter, des poissons à déposer à l’aquarium, des PNJ à trouver ou encore une myriade d’échos de la Force.

Où sont tous les collectibles de Star Wars Jedi: Survivor ?

Sur cet article, on recensera l’ensemble de nos guides qui pourront vous aider à traquer le moindre collectible dans le jeu, que ce soit sur Koboh ou sur les autres planètes du jeu. Notez en revanche que contrairement au premier opus, les succès/trophées se reposent moins sur ces objets à collecter. Si vous cherchez à obtenir le platine du jeu ou les 1 000 G, vous n’aurez pas forcément besoin de vous embêter à tout collectionner. Mais pour le 100%, il faudra se retrousser les manches.

Nos conseils pour tout ramasser

Voici quelques astuces et conseils de base pour partir à la recherche de ces objets sans trop se prendre la tête :

Pensez à scanner chaque nouveau type d’ennemi : BD-1 va réagir à chaque fois que vous tuerez un nouvel ennemi, prenez donc le temps de le scanner pour enrichir votre Guide tactique plus facilement. Rien qu’en suivant simplement l’histoire, vous débloquerez la grande majorité des entrées du guide.

: BD-1 va réagir à chaque fois que vous tuerez un nouvel ennemi, prenez donc le temps de le scanner pour enrichir votre Guide tactique plus facilement. Rien qu’en suivant simplement l’histoire, vous débloquerez la grande majorité des entrées du guide. N’oubliez pas de plonger sous l’eau : Ce n’est pas forcément le premier réflexe que l’on a dans le jeu, mais les fonds marins peuvent être explorés dès lors que Cal peut nager. Et bien souvent, il y a des trésors qui se cachent sous l’eau.

: Ce n’est pas forcément le premier réflexe que l’on a dans le jeu, mais les fonds marins peuvent être explorés dès lors que Cal peut nager. Et bien souvent, il y a des trésors qui se cachent sous l’eau. Regardez votre carte pour voir le taux de complétion de chaque zone : Pas besoin de tourner en rond pour trouver un coffre, pensez à vérifier si vous avez complété cette zone avant de passer à la suivante.

: Pas besoin de tourner en rond pour trouver un coffre, pensez à vérifier si vous avez complété cette zone avant de passer à la suivante. Vous ne pourrez forcément pas compléter une zone dès votre premier passage : Survivor adopte une structure de metroidvania comme son prédécesseur, ce qui veut dire qu’il faudra parfois revenir plus tard dans certaines zones avec vos nouveaux pouvoirs pour découvrir des endroits inédits.

: Survivor adopte une structure de metroidvania comme son prédécesseur, ce qui veut dire qu’il faudra parfois revenir plus tard dans certaines zones avec vos nouveaux pouvoirs pour découvrir des endroits inédits. Les rumeurs vous mènent à certains collectibles : En parlant aux PNJ de la cantina, ils vous donneront accès à des indices sur l’emplacement de certains objets à collectionner.

: En parlant aux PNJ de la cantina, ils vous donneront accès à des indices sur l’emplacement de certains objets à collectionner. Vous ne pouvez pas manquer un collectible : Le jeu ne vous bloquera l’accès à aucune zone après l’avoir terminé, donc n’ayez pas peur d’avancer simplement en suivant l’histoire.

Répartition des collectibles

Voici ce qu’il y a comme collectibles. Ils sont répartis tels quels :

Capsules de Stim

Echos de Force

Eclats de Force

Eclats de Vie

Coffres

Graines de plantes

Poissons pour l’Aquarium

Adversaires légendaires

Chasseurs de prime

Ennemis à scanner

Failles de Forces

Monnaies à collecter (Priorite, Parchemins de Jedha…)

Guide des collectibles

Vous trouverez ici nos guides rangés par catégories, avec des articles par types de collectibles et par planète. Les objets types Capsules de stims et poissons sont regroupés dans un seul guide unique, tandis que les coupes de cheveux, les vestes, les matériaux de BD-1 etc. sont classés dans les articles dédiés aux coffres de chaque zone. Puisque Koboh est une très grande planète, vous trouverez des guides pour les coffres de chaque petite région de ce monde.

Capsules de stim, graines, poissons…

Coruscant

En cours d’écriture…

Koboh

En cours d’écriture…

Jedha

En cours d’écriture…

Lune brisée

En cours d’écriture…

Guide succès/trophées des collectibles

Voici comment débloquer les succès/trophées qui sont liés aux collectibles dans Star Wars Jedi: Survivor. En récoltant certains types d’objets, vous pourrez obtenir les trophées et succès suivants :

Sang, sueur et larmes (Or)

Pour obtenir cette récompense, il faudra terminer toutes les Failles de la Force. Ce sont des défis de de combats ou de plateformes qui sont dispersés sur les différentes planètes. Ils permettent aussi d’obtenir des récompenses spéciales comme des Eclats de Force ou de vie.

Légende vivante (Argent)

Il faudra ici éliminer tous les adversaires légendaires. Il s’agit de gros monstres à combattre, qui peuvent être localisé facilement avec l’aide des rumeurs ou en parlant à certains PNJ au sein de la cantina. Les éliminer vous aidera aussi à remplir le Guide tactique.

Plongée fructueuse (Argent)

Ici, il faudra partir à la recherche de tous les endroits où Skoova plonge pour récupérer un poisson à stocker dans l’aquarium de la cantina. Il y en a 12 à collectionner au total.

Géographie intergalactique (Argent)

Il faut scanner tous les types d’ennemis pour remplir le Guide tactique à 100%. Tous les ennemis de base pourront être croisés durant l’aventure principale, tandis que le reste consistera à aller chercher les chasseurs de primes et les adversaires légendaires.

Pour en savoir plus sur Star Wars Jedi: Survivor, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.