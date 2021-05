Biomutant fait la part belle au craft et à l’artisanat pour vous construire des équipements décents en jeu. C’est pour cela que la plupart des loots ne sont que des parties d’objets, que vous devez ensuite assembler pour créer une arme ou une armure. Mais il existe cependant des armes à récolter, notamment des fusils et pistolets, un peu partout dans le monde. L’une des armes les plus puissantes, une épée à deux mains, est bien cachée, et voici où la trouver.

Où trouver la Pri Epée Murgel ?

Pour cela, vous devrez tout d’abord avoir accès au Glop-ski niveau 2, ou bien avoir accès au Mini-Gargantua. Vous devrez ensuite vous rendre au sud-est de la carte, dans la zone immergée, afin d’apercevoir tout au bout un phare sur une île isolée, la Lumitour. Rendez-vous à cet endroit et accostez, puis ouvrez la porte en résolvant le puzzle.

Vous pourrez ensuite vous diriger vers le phare que vous devrez escalader. Une fois tout en haut, il faudra rallumer la lumilampe afin de découvrir un lieu secret, encore plus au sud-est, proche de la limite de la map.

Reprenez votre véhicule et dirigez-vous vers l’endroit indiqué. Grimpez à la falaise pour vous retrouver face à un étrange bloc de pierre couvert de runes. Activez-le et rendez vous dans la grotte, où un Sâlin de saline vous attend. Tuez-le, puis activez de gauche à droite les trois stèles dans la grotte.

Vous pouvez dès à présent récupérer l’arme au milieu de la grotte, la Pri Epée Murgel, une arme de rarté Ultime et qui possède un enchantement incinérant, afin d’enflammer toutes vos attaques.

Bien pratique, notamment lorsque l’on voit les caractéristiques de l’arme, avec une attaque qui oscille entre 871 et 1309, et ce sans amélioration. Pensez-donc à la personnaliser pour augmenter encore plus ses dégâts, et vous devrez avoir là l’une des armes les plus puissantes du jeu qui vous aidera dans votre combat.

