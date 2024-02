Electronic Arts licencie à son tour près de 5% de ses effectifs, le FPS Star Wars de Respawn annulé

Ça fait beaucoup là non ?

Le communiqué du patron Andrew Wilson semble particulièrement cynique en démarrant par une explication qu’Electronic Arts n’a jamais eu une communauté de joueurs et des joueuses aussi importante. D’autant plus que s’il mentionne la restructuration de l’an dernier présentée comme une façon de donner plus de pouvoir aux créatifs, il préfère ne pas rappeler les précédents licenciements.

En effet, en mars dernier, EA s’était déjà séparé de 6% de ses effectifs (soit environ 775 postes). BioWare avait ensuite licencié une cinquantaine de personnes en août. Et en décembre, Codemasters avait lui-aussi annoncé une vague de licenciements, confirmée il y a quelques jours, en plus d’un plan supplémentaire chez Glu Mobile. Il semblerait que pour ces deux derniers studios les départs fassent partie des 5% annoncés aujourd’hui.

Ce qui, selon GamesIndustry.biz, représente environ 670 personnes si on s’en tient au dernier décompte datant de fin mars 2023. La raison invoquée pour tout cela, le fait de se concentrer sur les plus grosses opportunités (comprenez ce qui est le plus rentable). Les exemples cités sont les licences qui appartiennent à Electronic Arts, les jeux de sports et les communautés en ligne massives.

Electronic Arts sort les violons

Tel un Phil Spencer ou un Lars Wingefors d’Embracer Group, Wilson ne reconnaît aucun tort et met tout sur le dos de l’industrie qui change. Il insiste particulièrement sur l’évolution des envies des joueurs et des joueuses qui voudraient de plus en plus des expériences plus profondes, qui leur permettent d’être plus engagés, de créer, de partager et d’appartenir à des communautés.

Dans un second communiqué, Laura Miele, qui supervise les studios d’Electronic Arts en dehors de ceux sur les jeux de sports, évoque un changement rapide des joueurs vers les mondes ouverts, les communautés massives et les jeux-services. Qui devraient donc être en toute logique les nouvelles priorités de l’éditeur, contrairement aux jeux à licences.

Comme on le voit avec FIFA devenu EA Sports FC, l’entreprise n’a plus très envie de devoir partager ses bénéfices. Wilson a d’ailleurs une déclaration assez ambigüe sur le sujet, en disant vouloir s’éloigner des jeux à licence qui n’ont pas d’avenir dans l’industrie. Sans que l’on sache s’il parle vraiment des jeux à licence en général, ou simplement ceux dont le succès serait moins assuré.

Du côté de Respawn et Star Wars

Laura Miele évoque également la situation de Respawn Entertainment en annonçant que le projet de FPS Star Wars connu depuis 2022 est tout simplement annulé. Pourtant, on en avait eu quelques nouvelles via des rumeurs il y a quelques jours, qui parlaient d’un jeu mettant un scène un Mandalorien. La logique est que les fans ne seraient intéressés que par Star Wars Jedi et les licences maisons.

A la place, Respawn va se concentrer sur de nouveaux projets sur des licences EA déjà existantes. Techniquement, rien sur le troisième Jedi mais comme la série est citée dans les forces du studio, on ne s’inquiète pas trop pour ce projet déjà évoqué à plusieurs reprises, notamment via des déclarations du réalisateur du jeu Stig Asmusssen qui est parti entre temps…

Le site IGN indique d’ailleurs que selon ses sources, une partie des membres de l’équipe du FPS annulé et qui ont gardé leur emploi, ont été réaffectés sur le développement de cette suite. En revanche, aucune nouvelle du jeu de stratégie Star Wars dévoilé en même temps que le FPS, peut-être parce que si Respawn travaille dessus, le studio principal est Bit Reactor qui n’appartient pas à Electronic Arts.

Des nouvelles de Battlefield

Avec le départ de Marcus Lehto il y a quelques jours, il fallait aussi faire un point sur la situation de Battlefield. Le co-créateur de Halo avait été mis à la tête de son propre studio, Ridgeline Games, pour gérer le contenu solo de la franchise. Il faut bien avouer que la situation n’a jamais été très claire sur le fait que son projet concerne un jeu à part entière ou tout simplement un mode du prochain épisode.

Et Laura Miele ne nous avance pas trop sur l’avenir en évoquant le « projet », la « plateforme Battlefield » et « le travail sur le solo ». Ce qui est certain, c’est que Ridgeline Games va fermer ses portes à terme et qu’une partie de l’équipe va rejoindre Ripple Effect pour rester dans la galaxie Battlefield.

En revanche, c’est au sein de l’équipe de Criterion qu’Electronic Arts est allé cherché les remplaçants de Marcus Lehto, à savoir le producteur Danny Isaac et le directeur créatif Darren White pour gérer tout ce qui touche au solo. Battlefield continuera d’être un effort commun entre DICE, Criterion et Ripple Effect avec Vince Zampella et Byron Beede qui continuent de superviser la marque pour EA.

On ne veut plus des licences mais un peu quand même hein…

Le dernier point de Laura Miele concerne les jeux mobiles, ce qui n’est pas étonnant vu toutes les annonces de fermetures de leurs jeux ces dernières semaines. Même constat, Electronic Arts est très content des performances de ses propres licences mais n’aime pas trop devoir reverser une partie de ses bénéfices pour Kim Kardashian Hollywood ou le Seigneur des Anneaux. EA ne compte pas quitter le secteur du mobile mais là aussi, il va se concentrer sur ses licences à l’avenir.

Devant une telle insistance sur les propres marques de l’éditeur, on en vient à s’inquiéter pour les autres projets d’adaptations déjà annoncés. IGN et GamesIndustry affirment chacun de leur côté que leurs sources leur confirme que le développement continue pour les jeux Iron Man et Black Panther qui auraient d’ailleurs récupéré eux-aussi une partie des équipes du FPS Star Wars.

IGN va même jusqu’à dire que malgré ce message, Electronic Arts tient toujours autant à son lien privilégié avec Disney via Star Wars et Marvel (qui a aussi un troisième jeu prévu en plus des deux autres déjà cités) qui resterait une priorité pour l’éditeur. Ce qui n’est pas étonnant quand on voit les bons résultats d’un Star Wars Jedi: Survivor l’an dernier, surtout comparé à l’échec d’un EA Originals comme Immortals of Aveum.

Bref, encore une vague de licenciements dans une période décidément bien triste. On se doute que cela ne sera pas la dernière mais on espère au moins que cela prendra fin en même temps que l’année fiscale 2023-2024 le 31 mars prochain avec des entreprises qui n’auraient plus besoin de ça pour gonfler leurs résultats financiers souvent déjà records…