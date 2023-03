Accueil > Actualités > Star Wars Jedi Survivor : Une trilogie possible ? C’est ce que le réalisateur souhaite

La licence Star Wars adore les trilogies, c’est un fait. Du moins au cinéma, puisqu’on a finalement peu d’exemples de séries de jeux issues de cette univers qui se sont terminées avec un troisième épisode. La saga des Star Wars Jedi pourrait bien être différente puisque son premier opus a rencontré un succès inespéré, tandis que le deuxième épisode est l’un des jeux les plus attendus de cette année. Et s’il y a bien quelqu’un qui ne dirait pas non à une trilogie pour le récit de Cal Kestis, c’est bien Stig Asmusssen, le réalisateur de Star Wars Jedi Survivor.

Cal prépare déjà son retour

Si vous aviez encore des doutes quant au sort de Cal dans cette prochaine aventure, les propos du réalisateur de cet épisode pourront peut-être vous rassurer (sauf si un changement de protagoniste est à venir). Star Wars Jedi: Survivor pourrait très bien n’être que le deuxième chapitre d’une trilogie, du moins si le jeu fonctionne assez pour avoir droit à une suite. C’est en tout cas la vision de Stig Asmusssen, qu’il a partagé chez IGN :

« J’ai toujours voulu voir cela comme une trilogie […] Nous avions une idée assez claire du moment où nous voulions que Survivor se déroule, ce que les enjeux allaient être, quel était le ton du jeu, ce que Cal allait affronter et comment l’équipage était préparé à cela. Et il y a également des idées sur ce que nous pourrions faire au-delà. »

Si le deuxième épisode est réussi, nul doute que les fans ne bouderont pas non plus un ultime opus pour mettre définitivement fin à l’aventure de Cal et de son équipage.

Star Wars Jedi: Survivor sortira le 28 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.