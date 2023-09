Immortals of Aveum est un échec commercial, le studio derrière le jeu se sépare de la moitié de ses effectifs

L’une des victimes de cette rentrée surchargée

Sortir pile en même temps que l’ouverture d’un grand salon international est rarement une bonne idée. Immortals of Aveum nous est arrivé alors que l’industrie avait les yeux rivés sur la Gamescom, tandis que sa campagne marketing n’était pas assez importante pour aller chercher le grand public. Un échec annoncé que l’on pouvait repérer à des kilomètres, surtout dans une période où Starfield et compagnie monopolise l’attention. Et pourtant le jeu fait partie du programme EA Originals, mais Electronic Arts n’a visiblement jamais trouvé comment vendre ce jeu.

En résulte un four commercial, qui a des conséquences immédiates et tristes sur Ascendant Studios. Le site Polygon nous apprend que le studio s’est séparé de 40 personnes suite aux mauvaises performances du jeu, ce qui représente environ la moitié de ses équipes étant donné que la taille d’Ascendant Studios est estimée à 80-100 personnes. Un échec que l’on peut constater aisément via SteamDB, puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, seules 49 personnes jouent actuellement au jeu sur Steam.

Une situation qui est toujours terrible à constater. Même si Immortals of Aveum n’avait pas les armes pour rivaliser avec les autres sorties de 2023, il aurait sans doute pu mieux s’en sortir avec un meilleur support de son éditeur et une fenêtre de sortie plus avantageuse. Espérons que les personnes licenciées puissent rapidement rebondir.