Electronic Arts s’apprête à licencier 6% de ses effectifs

Même si le dernier trimestre n’a pas été rempli que de succès pour Electronic Arts, l’éditeur a gagné des centaines de millions de dollars et se porte très bien, vraiment très bien. FIFA est toujours cette machine immense à billets verts, et ce ne sont pas la contre-performance de Need For Speed Unbound qui peut vraiment gêner l’entreprise, qui continue de brasser des millions. De quoi profiter à tous les employés n’est-ce pas ? Dans un monde parfait, sans doute, mais pas dans celui-ci puisque Electronic Arts vient d’annoncer une vague assez importante de licenciements.

Plus de 700 personnes touchées

Andrew Wilson, PDG du groupe, justifie ce choix en annonçant une restructuration qui demande à EA de se séparer de 6% de ses effectifs, ce qui équivaut à plus ou moins 775 licenciements. Wilson indique vouloir que l’entreprise se reconcentre sur ce qui marche le mieux, avec toujours la promesse de mettre en place des opportunités pour les personnes qui pourraient passer d’une équipe à une autre :

« Alors que nous nous concentrons davantage sur notre portfolio, nous nous éloignons des projets qui ne contribuent pas à notre stratégie et nous restructurons certaines de nos équipes. C’est la partie la plus difficile, et nous travaillons tout au long de ce processus avec le plus grand soin et le plus grand respect. Lorsque nous le pouvons, nous offrons à nos collègues la possibilité de passer à d’autres projets. Lorsque ce n’est pas possible, nous fournissons une indemnité de départ et des avantages supplémentaires tels que des soins de santé et des services de transition de carrière. »

Un beau discours qui n’efface pas le fait que Wilson assume que l’entreprise effectue cela alors qu’elle est « en position de force ». N’oublions pas non plus que même si le PDG a baissé son salaire en 2022, il a tout de même touché plus de 20 millions de dollars en bonus, tandis qu’EA a affiché un profit en hausse de 13% sur le dernier trimestre.

Pas de quoi mettre la compagnie dans le rouge, bien au contraire, mais on avait senti qu’EA cherchait à être encore plus rentable en mettant fin à certains projets dernièrement, notamment autour du marché mobile. Plus de 200 jobs d’assurance qualité ont été également impacté par les décisions d’EA il y a quelques semaines.