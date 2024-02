Sony Interactive Entertainment va licencier 8% de ses effectifs, soit environ 900 personnes, London Studio ferme

Les PlayStation Studios sont touchés

Le dernier bilan fiscal de Sony Interactive Entertainment montrait certes une baisse de régime suite aux ventes en régression de la PS5, mais difficile de justifier cette vague de renvois simplement via ce prisme. Sony l’annonce directement sur son site officiel via Jim Ryan, dont l’une des dernières décisions est probablement la pire (même si elle vient sans doute d’en haut). Voici ce qu’il déclare :

« Nous avons pris la décision extrêmement difficile d’annoncer notre intention de commencer à réduire nos effectifs globaux à l’échelle mondiale d’environ 8 %, soit environ 900 personnes, sous réserve de la législation locale et des processus de consultation. Les employés du monde entier, y compris dans nos studios, sont touchés. Ce sont des personnes incroyablement talentueuses qui ont contribué à notre succès et nous sommes très reconnaissants de leur contribution. Cependant, le secteur a énormément changé et nous devons nous préparer pour l’avenir afin de préparer l’entreprise à ce qui nous attend. Nous devons répondre aux attentes des développeurs et des joueurs et continuer à mettre en avant les technologies futures dans le domaine des jeux. Nous avons donc pris du recul pour nous assurer que nous sommes prêts à continuer à offrir les meilleures expériences de jeu à la communauté. »

Vous l’aurez compris, avec 900 personnes dans le viseur, personne n’est à l’abri. Cette mesure concerne tous les effectifs de SIE à travers le monde, mais plus particulièrement London Studio, qui se voit être complètement fermé. Le studio travaillait actuellement sur un jeu PS5 orienté vers la coopération en ligne, qui ne verra donc, sans doute, jamais le jour.

Firesprite, qui a pourtant rejoint les PlayStation Studios en 2021, va lui aussi voir ses effectifs être diminués. Ce studio œuvrait quant à lui sur un jeu d’horreur, et on ne sait pas si ce projet est lui aussi en danger. Jason Schreier de Bloomberg précise aussi que des renvois sont prévus au sein de Naughty Dog, Guerrilla, et Insomniac Games. Soit les studios derrière The Last of Us, Horizon et Marvel’s Spider-Man, qui sont pourtant des hits commerciaux et qui rapportent gros à la PS5.

Que dire de plus si ce n’est afficher une triste consternation devant ses mesures qui auraient sans doute pu être évitées, et devant le cynisme des grandes entreprises du milieu qui licencient souvent pile entre 8% et 12% « pour rester agiles ». La rengaine se répète beaucoup trop et pourrait être copiée-collée d’une entreprise à une autre. L’industrie est à bout, tout comme le public.

Among other divisions, the layoffs will hit Insomniac (Spider-Man), Naughty Dog (The Last of Us), and Guerrilla (Horizon), three of PlayStation's most successful subsidiaries https://t.co/pvCDsS7yxe — Jason Schreier (@jasonschreier) February 27, 2024