Electronic Arts travaille sur trois jeux d’action-aventure Marvel, dont le jeu Iron Man

EA Motive a récemment confirmer travailler sur un jeu Marvel mettant en vedette Iron Man, après des mois de spéculations à ce sujet. Dans le même temps, Electronic Arts a avoué être en train de plancher sur plusieurs jeux Marvel, tout comme l’éditeur prépare actuellement plusieurs jeux Star Wars. On en sait aujourd’hui un peu plus, puisque l’éditeur précise les contours de son deal avec la Maison des Idées.

Iron Man, Black Panther, et … ?

Electronic Arts vient tout juste de déclarer que son accord avec Marvel consistait à développer au moins trois jeux d’action et d’aventure mettant en scène les personnages de cet univers, et ce sur consoles et PC. On notera bien le « au moins » qui laisse entendre que la porte est ouverte à davantage de jeux si les premiers résultats sont bons. On nous précise que chaque jeu aura sa propre histoire inédite.

Le premier d’entre eux est déjà connu, puisqu’il s’agit du jeu Iron Man développé par EA Motive. Selon Tom Henderson, le titre serait d’ailleurs sur le point de commencer ses premiers playtests afin d’obtenir des premiers retours, bien que le jeu soit encore à un stade peu avancé de sa production.

Pour les deux autres, c’est pour l’instant un mystère. Si les rumeurs disent vrai, il faut s’attendre à ce qu’un jeu Black Panther en monde ouvert soit annoncé, mais pour le troisième, tout est encore flou. Bref, entre EA et Marvel, l’histoire d’amour ne fait que commencer.