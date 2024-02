Un jeu Star Wars centré sur un Mandalorien serait en développement chez Respawn

Pas forcément avec notre Mando à nous

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un tel jeu de la part d’insiders plus ou moins (et surtout moins) fiables. Avec le succès de la série The Mandalorian sur Disney+, beaucoup pensent que Disney souhaite développer une adaptation des aventures de Din Djarin sur les consoles modernes, mais cela tient pour l’instant davantage du fantasme qu’autre chose. Tom Henderson, dont la crédibilité est un peu plus sérieuse et prouvée, bien qu’encore discutable, indique quant à lui que Respawn est bien au travail sur un jeu de la sorte, mais pas forcément sur un jeu The Mandalorian à proprement parler. Il s’agirait bien d’un jeu où l’on contrôle un Mandalorien, mais pas forcément Din.

Ce FPS solo se déroulerait durant la période où l’Empire règne en maître, et notre but serait de poursuivre des cibles, comme tout bon Mandalorien. Le titre jouerait beaucoup sur la mobilité de notre héros grâce à son jetpack, afin d’avoir un gameplay vertical et très rapide, avec plusieurs outils à disposition. Il ne s’agira pas d’un monde ouvert, mais d’un jeu découpé par niveaux. Et on pourra facilement se dire que Respawn est tout indiqué pour un tel projet, étant donné son expérience sur Titanfall.

Rien de confirmé pour le moment, et le titre ne serait pas prévu avant 2025 voire 2026. Ce qui serait idéal pour coller avec la sortie du film The Mandalorian & Grogu au cinéma, comme par hasard. Même avec l’historique de l’insider, on prendra toutes les pincettes de rigueur, quand bien même il est bel et bien avéré que le studio travaille sur un FPS Star Wars.