Marcus Lehto, co-créateur de Halo, aurait quitté Electronic Arts et la direction d’un jeu Battlefield

Si Electronic Arts n’a pas encore confirmé la nouvelle, plusieurs indices laissent entendre que Marcus Lehto a plié les voiles. Ce dernier a notamment changé le statut de son profil sur plusieurs réseaux sociaux, comme X (Twitter), où l’on peut voir que les mentions d’un projet Battlefield n’y figurent plus. De même, lorsque l’on jette un œil à son profil LinkedIn, on peut remarquer que son temps passé chez Electronic Arts s’arrête à ce mois de février, ce qui montre qu’il viendrait de quitter l’entreprise.

En attendant une réponse de la part de l’éditeur, l’avenir du jeu Battlefield sur lequel Letho travaillait est forcément remis en question. On ne sait pas si le studio continue d’oeuvrer sur le projet sans son leader, ou si Electronic Arts préférera se concentrer sur le jeu de Ripple Effect, qui devrait quant à lui être tourné vers l’expérience en multijoueur.

It appears Marcus Lehto, who was leading Ridgeline Games and the future of Battlefield's campaign/story, has left EA.

He's updated his Linkedln to say he's no longer at EA and removed Battlefield from his Twitter bio pic.twitter.com/ebVpxBaEVm

— Battlefield News (@bravoINTEL) February 24, 2024