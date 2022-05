FIFA, c’est fini, Electronics Arts appellera ses jeux de foot EA Sports FC dès 2023

C’est la fin d’une ère. Entre EA et la FIFA, le divorce semble être consommé, ce qui n’est guère une surprise tant la bataille entre les deux entités faisait rage depuis quelques mois. Et visiblement, le journaliste Jeff Grubb avait visé juste en déclarant que la licence annuelle de jeux de football pourrait changer de nom et se voir attribuer le titre de EA Sports FC, puisque Electronic Arts vient d’officialiser tout cela dans un nouveau communiqué.

Un changement de nom qui ne change pas grand chose au contenu

Join The Club

Learn more July 2023#EASPORTSFC More details: https://t.co/3fi6YPOH2G pic.twitter.com/75FLzjOapN — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 10, 2022

C’est acté, dès 2023, Electronics Arts nommera ses jeux de foot EA Sports FC au lieu de FIFA. Ce changement de nom intervient après des désaccord massif entre la FIFA et EA, qui sera maintenant plus libre de tenter de nouvelles choses sans avoir à se soucier de l’aval de la plus grande fédération de football (et oui, ça peut potentiellement inclure des NFT).

Mais en dehors de cela, qu’est-ce qui va changer ? A priori, du moins selon EA, pas grand chose. Les licences, que ce soit celles des joueurs, des stades ou des clubs devraient rester, tous les modes de jeu connus comme Volta, Ultimate Team (qu’on va désormais appeler simplement UT, oui, ça sonne moins bien) seront encore présents, bref, le contenu ne devrait pas trop bouger en dehors de quelques événements liés à la FIFA.

Andrew Wilson, président d’Electronics Arts, déclare :

« Notre vision pour EA SPORTS FC est de créer le club de football le plus grand et le plus influent au monde, à l’épicentre de la communauté des fans de football. Depuis près de 30 ans, nous construisons la plus grande communauté de football au monde – avec des centaines de millions de joueurs, des milliers d’athlètes partenaires et des centaines de ligues, fédérations et équipes. EA SPORTS FC sera le club de chacun d’entre eux, et des fans de football du monde entier. »

Plus de détails seront partagées à propos de cette nouvelle ère dès l’été 2023. Ce qui veut dire que FIFA 23, qui devrait arriver en fin d’année, sera le dernier de sa lignée, du moins sous ce nom. EA promet d’ailleurs que cet épisode sera le meilleur jamais réalisé, avec du contenu lié à la Coupe du monde.