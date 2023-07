Electronic Arts annonce qu’un jeu solo Black Panther est en développement

Endossez-le rôle de Black Panther

Cliffhanger Games est un nouveau studio chez Electronic Arts, qui a été fondé à Seattle et qui est dirigé par Kevin Stephens, un ancien de Monolith Productions. L’équipe compterait des vétérans ayant principalement travaillé sur L’Ombre du Mordor, mais aussi sur des séries comme Halo, God of War ou Call of Duty.

Ce studio s’associe donc à Marvel Games pour produire un jeu solo d’action-aventure Black Panther, en vue à la troisième personne. Pour le moment, aucune plateforme n’est mentionnée, ni aucun titre et encore moins une date de sortie. On se contenta donc d’un premier visuel avec un logo. Néanmoins, Kevin Stephens se montre très enjoué par le projet et nous le fait savoir :

« Le Wakanda est un terrain de jeu riche pour les super-héros, et notre mission est de développer un monde épique pour les joueurs qui aiment Black Panther et qui souhaitent explorer le Wakanda autant que nous. Nous voulons que notre jeu permette aux joueurs de ressentir ce que c’est que d’être digne du costume de Black Panther, d’une manière unique et centrée sur l’histoire. »

Notons qu’il ne précise pas si le jeu sera en monde ouvert, mais les premières rumeurs sur le jeu mentionnait pourtant cela. Selon le journaliste Jeff Grubb, on incarnerait ici le prochain Black Panther juste après la mort du dernier roi. On remarquera aussi que T’Challa n’est pas mentionné, ni même aucun personnage.

On comprend que ce titre n’est pas prêt de voir le jour, et que le jeu Iron Man sera sans doute le premier à être officiellement dévoilé. Mais n’oublions pas qu’un autre jeu mettant en vedette Black Panther est en préparation chez Skydance New Media, le studio d’Amy Hennig. Un jeu qui se concentre aussi sur Captain America, et qui base son action durant la Seconde Guerre Mondiale. Autrement dit, un contexte sans doute très différent du jeu de Cliffhanger Games.