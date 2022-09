Battlefield : Marcus Letho (Halo) dirige le nouveau studio qui développera une campagne solo dans l’univers du FPS

Alors que Battlefield 2042 reprend peu à peu du poil de la bête suite aux mises à jour répondant aux nombreuses critiques des fans, EA annonce que le futur de la série aura bien droit à au moins une campagne solo ambitieuse avec un tout nouveau studio dédié : Ridgeline Games.

Le co-créateur de Halo est aux commandes du solo

En octobre de l’année dernière, nous apprenions que Marcus Lethos, le co-créateur de l’exclusivité Xbox « Halo », avait rejoint les rangs d’Electronic Arts. On sait désormais que son studio basé à Seattle s’appelle désormais Ridgeline Games et qu’il s’occupera de développer la ou les prochaines campagnes solos de la licence Battlefield. Ce n’est pas encore clair si cette nouvelle campagne sera destinée à un tout nouveau jeu ou bien si elle sera intégrée à Battlefield 2042. Logiquement, cette dernière hypothèse ne devrait pas être le cas mais sait-on jamais.

« Soutenu par une équipe de renommée mondiale, il aura la charge de développer une campagne narrative se déroulant dans l’univers Battlefield qui engagera les fans de manière nouvelle et passionnante tout en restant fidèle aux éléments classiques de la série ».

Le FPS de DICE se dirige d’autant plus vers un avenir totalement nouveau puisque l’on a appris dans le même temps le départ de Lars Gustavsson, directeur créatif de la série Battlefield, après plus de 20 ans au sein du studio. C’est une toute nouvelle équipe qui prend désormais la direction de la licence, elle sera composée de Vince Zampella (anciennement chez Respawn Enterntainment), Rebecka Coutaz (DICE), Christrian Grass (Ripple Effect Studios) et Alex Seropian (Industrial Toys). Comme l’annonce Electronic Arts, il s’agit de coordonner plusieurs studios pour construire « un univers Battlefield connecté ».

Toujours dans l’univers EA, on rappelle qu’une récente rumeur énonce que le dernier studio de l’éditeur également basé à Seattle serait en train de développer un jeu Black Panther. En mai dernier, Kevin Stephens (La Terre du Milieu : L’ombre du Mordor), anciennement chez Monolith Production, a rejoint cette nouvelle structure destinée à créer des jeux action/aventure en monde ouvert.