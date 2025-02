Elden Ring Nightreign vous fera plonger à nouveau en Entre-Terre dès le 30 mai prochain

Quelques détails en plus avant le début de la bêta

Juste avant de nous laisser arpenter le monde d’Elden Ring une nouvelle fois, le studio et Bandai Namco ont tenu à officialiser la date de lancement de leur prochain titre. Elden Ring Nightreign est donc prévu pour le 30 mai prochain. Soit sans doute aux alentours de la sortie de la Switch 2, ce qui promet une fin de printemps assez mouvementée. Grâce à l’ouverture des précommandes, on a également la confirmation que cet Elden Ring Nightreign sera vendu à 39,99 €.

Si vous pourrez bientôt poser vos mains sur le jeu (enfin, si vous avez eu de la chance au tirage au sort), la presse a déjà pu découvrir Elden Ring Nightreign durant quelques heures. Sur le PlayStation Blog, on découvre ainsi quelques détails en plus sur cet épisode assez spécial, qui sera surtout tourné vers la coopération et sur une boucle à recommencer perpétuellement.

Une fois plongé dans une partie, vous devrez profiter d’une journée (in-game) pour bien vous préparer et obtenir l’équipement souhaité avant que la nuit tombe, ce qui sonnera le début de l’affrontement contre un boss. Pour adapter l’expérience à ces contraintes, ce spin-off supprimera les dégâts de chute et vous laissera dasher plus rapidement, tout en pouvant sauter sur les murs.

La partie coopération a forcément été retravaillée ici, puisque le jeu se base sur cette mécanique. Vous pourrez ainsi relever vos amis tombés au combat en les attaquant, mais plus ils tomberont sous les coups ennemis, plus il sera difficile de les remettre sur pied. Et comme on peut l’attendre d’une expérience Elden Ring, mourir sera monnaie courante.

Elden Ring Nightreign sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.