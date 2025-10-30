Echoes of the End lance déjà son « Enhanced Edition », qui vient grandement améliorer l’expérience

Au moins, ce n’est pas payant

Malgré son potentiel, Echoes of the End n’aura pas sur tenir toutes ses promesses, même en prenant en compte le fait qu’il s’agit ici d’un AA en provenance d’un studio avec relativement peu de moyens. Pas découragé par les premiers retours mitigés, Myrkur Games s’est retroussé les manches pour offrir une mise à jour gratuite massive, si grande que le jeu s’est vu affublé d’un « Enhanced Edition » pour faire comprendre au public que l’on est en face d’une toute nouvelle version d’Echoes of the End.

Avec cette update, le jeu d’action et d’aventure offre plus de personnalisation que jamais avec de nouveaux costumes à crafter pour la protagoniste, en plus d’un système de reliques qui va donner quelques bonus supplémentaires. On parle également de meilleures animations et des combats plus engageants dès le départ (avec la possibilité de débloquer certaines capacités plus rapidement).

Parmi les changements les plus marquants, on notera que le premier niveau du jeu a complétement été retravaillé, avec des décors plus fournis et de meilleurs tutoriels. Pour tester cela, un mode New Game + est désormais disponible. L’équilibrage a aussi été revu, avec des moyens d’avoir des indices pour les puzzles trop difficiles.

Echoes of the End: Enhanced Edition est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.