Echoes of Aincrad annoncé, un nouvel Action RPG Sword Art Online qui nous fera jouer notre propre avatar

Un Action RPG personnalisable et sans héros prédéfini

Si le premier teaser laissait songer à un jeu Sword Art Online, quelques doutes subsistaient. Il faut dire que l’esthétique semblait un peu s’éloigner. Et c’est bien normal : en plus d’adopter un style Echoes of Aincrad va délaisser un héros imposé comme personnage principal pour vous laisser libre choix de votre avatar. Pas de Kirito par défaut donc, même si l’outil de personnalisation vous permettra sans doute de singer son style.

Vous pourrez ainsi façonner votre propre héros en jouant entièrement sur son physique. Un protagoniste à votre image donc, qui sera le parfait prétexte pour s’en prendre à la forteresse volante et tenter de gravir les 100 étages de l’Aincrad. Un choix logique pour le producteur de la série Yosuke Futami, qui a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de connaître le manga ou l’anime pour se plonger dans cette nouvelle histoire originale.

Pour le reste, on se dirige vers un action RPG assez traditionnel à base de combats en temps réels, une aventure solo où s’articulent plusieurs compagnons contrôlées par l’ordinateur (et donc avec un système de combos et de synergies), et moult compétences à personnaliser. On nous promet d’ailleurs une progression sur mesure, où l’on devra jouer sur notre équipe, nos armes, nos statistiques et nos compagnons pour structurer un build plutôt centré sur la vitesse, l’intelligence ou l’endurance.

Retour à Aincrad

Pour l’exploration, pas de monde ouvert évoqué, mais la possibilité de « voyager entre les villes et à travers des environnements éblouissants, des plaines sereines aux donjons périlleux auréolés de mystères » et une carte qui évolue au rythme de votre aventure. Et s’il ne sera pas nécessaire de connaître l’univers d’origine, on imagine bien sûr quelques références planquées dans le monde.

Pour autant, si l’on ne jouera pas Kirito ou un héros imposé, cela n’empêchera pas le jeu de nous faire croiser quelques têtes connues. C’est le cas d’Asuna, qui montre sa bouille à plusieurs reprises. D’autres personnages sont survolés dans une autre bande-annonce réalisée façon court-métrage, qui vient donner quelques miettes d’histoire supplémentaires.

Quelle est la date de sortie Echoes of Aincrad ?

Aussitôt annoncé, aussitôt daté : ce nouveau jeu Sword Art Online sortira le 10 juillet 2026 dans le monde entier, la veille au Japon. Echoes of Aincrad sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series, et ne sortira donc pas sur l’ancienne génération de consoles. Et puisque les ambitions semblent un peu plus relevées qu’à l’accoutumée (et la licence toujours vendeuse), Bandai Namco est bien conscient qu’ils peuvent se faire quelques piécettes supplémentaires avec l’annonce de plusieurs éditions.

Si l’édition standard sera facturé à 69.99€ (et propose un pack d’armes en bonus de précommande), deux éditions Deluxe et Ultimate sont présentées :

Edition Deluxe (89.99€)

Le jeu

Le pack d’extension avec un futur DLC et un pack de départ

Un accès anticipé à un mode de jeu Mortel

Edition Ultimate (109,99€)

Le jeu

Le pack d’extension avec un futur DLC et un pack de départ

Un accès anticipé à un mode de jeu Mortel

Un pack d’armure papillon

Un court métrage anime

La bande-son numérique

un Artbook digital

Notez que le DLC évoqué devrait sortir avant le 31 décembre 2026.

Une première preview

Nos confrères du média IGN ont également eu l’opportunité de tester en avant-première le jeu pour livrer un premier avis expéditif. L’occasion surtout d’apercevoir quelques images supplémentaires. Une première prise en main qui semble relativement convaincante, avec quelques aspects certes, classiques, mais où l’on ressent plus de moyens proposés.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir si ce nouveau jeu Sword Art Online sera à la hauteur des espérances, le 10 juillet donc.