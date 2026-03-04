Bandai Namco va annoncer un nouveau RPG cette semaine, et les spéculation vont déjà bon train
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Cela fait un bon moment que l’on attend des nouvelles d’un nouveau Tales of chez Bandai Namco, même si l’éditeur continue de faire vivre la saga avec moult remasters. Mais puisque la série entre dans son trentième anniversaire, les fans attendent un peu plus qu’une resucée des anciens épisodes. C’est pourquoi une partie de la communauté a tiré quelques plans sur la comète en voyant hier que Bandai Namco prévoyait d’annoncer un nouveau RPG cette semaine. Mais gare à la désillusion.
Tales of devra sans doute encore attendre
L’éditeur japonais a en effet effectué une annonce assez peu commune en organisant un livestream qui permettra de lever le voile sur un nouveau RPG dès cette semaine, le mars à minuit (ou le 5 mars à 23h59 si vous voulez). Un titre annoncé hors d’une grande conférence, qui prend donc tout le monde de court. Et puisqu’il s’agit de Bandai Namco et d’un nouveau RPG, le raccourci jusqu’à la saga Tales of était simple à faire ici.
Cependant, les quelques images qui apparaissent sur le teaser sont tout de même loin de faire penser à la série trentenaire, c’est pourquoi il vaudra mieux revoir vos attentes. D’autant plus que l’on imagine assez peu Bandai Namco présenter un nouveau Tales of de cette manière, même si tout est possible. Pour le moment, la théorie la plus populaire concernant ce nouveau RPG se situe du côté de Sword Art Online, même si la direction artistique du teaser fait moins « anime » que les précédents jeux liés au light novel. On pariera peut-être du côté d’une toute nouvelle licence, ce qui expliquerait cet exercice de communication inhabituel de la part de l’éditeur.
Vous connaissez la chanson, mieux vaut ne rien en attendre pour éviter d’être déçu, et patientons tranquillement jusqu’à la fin de la semaine pour découvrir de quoi il s’agit réellement.
