EA Sports FC 26 dévoile l’événement Joga Bonito

Oh le beau football !

En plus de la Team Of The Week numéro 12, EA Sports FC 26 fait la part belle à la magie du football et des dribbles, à des gestes qui font rêver les fans de football, soulever les foules, écarquiller les yeux. Les joueurs et joueuses qui ont une carte Joga Bonito auront toutes et tous cinq étoiles de gestes techniques ainsi que des Playstyles qui sauront faire la différence sur le terrain.

Vous allez donc avoir la possibilité de vous amuser sur le terrain avec des cartes comme celles de Vitinha (91), Bonmati (91), Ginola (90), Okocha (90), Olise (88), Kvaratskhelia (88), Cherki (87), Doku (86) ou encore Isco (86). A noter l’apparition de trois nouvelles cartes dans le jeu, une Héroïne avec Necib (88) et deux Héros avec Aimar (88) et Quaresma (88).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.