EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°12
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Zedd
EA Sports FC 26 vient d’annoncer la Team Of The Week n°12. Comme à chaque fois, les joueurs et joueuses qui ont les cartes boostées sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
TOTW n°12 !
- Les gardiens : Falcone (85) et Ozer (83).
- La défense : Thiaw (86), Hancko (86), Wilms (86) et Salisu (83).
- Le milieu de terrain : Toone (86), Grifo (84), Pablo Fornals (84), Moleiro (84) et Beni (83).
- L’attaque : Martinez (89), Hegerberg (88), David Neres (86), Petrila (86), Foden (86), Adeyemi (85), Thauvin (83), Onuachu (83), Allende (83), Tripic (83), Simms (83) et Pohjanpalo (83).
EA Sports FC 26 est disponible depuis le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 26/09/2025