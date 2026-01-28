EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°20

Sur la version Switch de Dispatch, la nudité sera censurée

PlayStation Plus : Voici les 4 jeux à venir en février dans l’abonnement Essentials

Le brawler Scott Pilgrim EX refait parler de lui avec une date de sortie

Project Songbird : Le jeu d’horreur psychologique de FYRE Games (Summerland, We Never Left) sortira le 26 mars sur PC et consoles

Judas : Le prochain jeu du créateur de BioShock aurait demandé 5 ans de recherche pour aboutir à sa mécanique phare

ReBlade: The Death Spiral : Un nouveau roguelike cyberpunk annoncé par ChillyRoom (Loulan: The Cursed Sand) et Spiral Up Games

Une démo de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake est en chemin, tout comme un crossover avec Silent Hill f

Control Resonant a droit à quelques nouveaux détails, le jeu se déroulera 7 ans après le premier épisode

Monster Hunter Wilds : Une nouvelle mise à jour tente d’améliorer les performances de la version Steam

Le studio Nova-box (Echoes, Along the Edge) dévoile son prochain visual novel, After the Wane

Reigns : Un nouveau spin-off est annoncé et nous emmène dans le monde de The Witcher

Absolum atteint les 500 000 ventes et se prépare à lancer une mise à jour massive

Une grande grève pourrait avoir lieu chez Ubisoft du 10 au 12 février suite aux annonces de restructuration

Nintendo nous présente les jeux Virtual Boy qui seront bientôt disponibles sur Switch 2

Splatoon 3 va se mettre à jour avec une version 11.0, voici les changements à venir

Capcom continue d’enchaîner les années records, avec un catalogue qui cartonne et qui a bien été aidé par Devil May Cry 5

Killer Inn : Le jeu de Square Enix inspiré du Loup-Garou sortira en accès anticipé dans quelques jours

Invincible VS : Anissa et Lucan viennent montrer la puissance des Vultimites en vidéo

Prince of Persia Remake : Une actrice réagit à l’annulation, qu’elle a appris sur Internet plutôt que de la part d’Ubisoft

Highguard devait sortir sans être annoncé, comme Apex Legends, mais Geoff Keighley a changé tout ça

Highguard, le FPS free-to-play des créateurs de Titanfall et Apex Legends, est maintenant disponible

Ubisoft lance un grand plan de départ volontaire dans son studio parisien, avec jusqu’à 200 postes concernés