Mentions Honorables Team Of The Year !

Après la Team Of The Year, EA Sports FC 26 dévoile les Mentions Honorables TOTY, les joueurs et joueuses qui auraient pu prétendre à une place dans l’équipe type de l’année. Au nombre de 12, vous allez pouvoir avoir la possibilité de packer Kane (92), Yamal (92), Salah (92), Guijarro (91), Diani (91), Pacho (90), Heaps (90), Diaz (89), Dumfries (89), Marquinhos (88), Raya (88) et Guehi (88).

Mais ce n’est pas tout ! En plus des cartes TOTY encore dans les packs et donc ces Mentions Honorables TOTY que nous venons de lister, deux cartes font leur apparition, le 12e membre de l’équipe de l’année masculine et féminine. Il s’agit de Graham Hansen avec une carte à 95 de général et Raphinha avec, lui aussi, une carte à 95 de général.

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.