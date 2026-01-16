EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Year

Team Of The Year !

Après la Team Of The Week n°18 et la deuxième équipe Time Warp, EA Sports FC 26 dévoile ce que les fans d’Ultimate Team attendent avec impatience : la célèbre équipe type de l’année, plus connue sous l’acronyme TOTY. Comme chaque année, la promotion est là pour célébrer les joueurs et joueuses reconnu(e)s pour leurs performances exceptionnelles de cette année.

Les joueurs et joueuses de l’attaque sont disponibles dans les packs pendant deux jours, ensuite ce sera au tour des milieux des terrains pendant deux jours également puis ce sera le gardien et les défenseurs. Et enfin, après tout cela, toutes les cartes seront dans les packs pendant là aussi une durée déterminée.

L’équipe masculine est composée de Donnarumma (95), Nuno Mendes (97), Koundé (94), Saliba (94), Van Dijk (95), Rice (94), Pedri (95), Vitinha (95), Mbappé (96), Haaland (96) et Dembélé (97). L’équipe féminine est elle composée de Endler (94), Bacha (94), Bronze (95), Williamson (95), Bright (94), Putellas (95), Mariona (96), Bonmati (97), Pina (95), Pajor (96) et Russo (97).

Mais ce n’est pas tout, outre les joueurs et joueuses en activité, il y a également des Icônes qui ont brillé par le passé : Ibrahimovic (95), Jairzinho (94), Lilian Thuram (93), Rooney (92) et Seger (91). Sans oublier les Défis Création d’équipes que vous allez pouvoir réaliser au cours de l’évènement et les cartes que vous allez pouvoir gagner en faisant des objectifs.

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.