EA Sports FC 26 dévoile la première Team Of The Week
Rédigé par Zedd
EA Sports FC 26 vient d’annoncer la toute première Team Of The Week, disponible pour celles et ceux qui ont acheté la version Ultimate ou qui jouent via l’EA Play. Comme à chaque fois, les joueurs et joueuses qui ont les cartes boostées sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Première TOTW !
- Le gardien : André Gomes (80).
- La défense : Marcos Llorente (86), Pavard (86), Inigo Martinez (86), Jang Seong Won (80) et Colombo (80).
- Le milieu de terrain : Oberdorf (86), Grimaldo (86), Modric (85), Philogene (84), Semenyo (83), Fermin (83), Müller (83), Yildiz (82) et Bergvall (81).
- L’attaque : Haaland (91), Kane (90), Malard (84), Simeone (81), Eddahchouri (80), Meité (80), Godts (80) et Desic (80).
EA Sports FC 26 sera disponible le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.
Date de sortie : 26/09/2025