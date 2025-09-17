EA Sports FC 26 dévoile la première Team Of The Week

Avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox rétropédale et intégrera les deux clans bonus dans le jeu de base

Black Panther et Cosmic Ghost Rider rejoignent le combat pour sauver l’univers dans Marvel Cosmic Invasion

Genshin Impact : Paris accueille en ce moment la Teyvat Expo, une expérience immersive aux Halles

Dispatch : La relève super-héroique du jeu narratif à la Telltale sortira le 22 octobre, avec deux premiers épisodes

Yakuza Kiwami 3 est apparu sur le site officiel de la licence, avant le RGG Summit à venir

Battlefield 1 et trois autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra

Assassin’s Creed Black Flag : Vers un remake qui intégrerait des éléments de RPG ?

MindsEye : L’acteur principal du jeu revient sur l’échec du projet et a eu peur de ne plus être employé dans l’industrie

Annapurna Interactive annonce à son tour un showcase pour le Tokyo Game Show

Selon Hideki Kamiya, Scalebound n’aurait pas été le même s’il avait été sous l’aile d’un éditeur japonais

Lollipop Chainsaw RePOP sortira une version Switch 2 native en novembre

Little Nightmares III sort sa démo et vous donne un aperçu du cauchemar qu’il vous réserve

PS5 : La nouvelle mise à jour centrée sur la manette DualSense arrive aujourd’hui

Ghost of Yotei fait la part belle à l’action dans une nouvelle vidéo pleine d’hémoglobine

Traque sur Awaji, le DLC d’Assassin’s Creed Shadows, est désormais disponible

En accès anticipé depuis plus de 4 ans, Valheim va sortir sur PS5 en 2026

Un remake de Trails in the Sky: Second Chapter devrait bien voir le jour

Blue Protocol: Star Resonance, le spin-off basé sur un MMO qui n’a pas fonctionné, sortira le mois prochain

Xbox Game Pass : Hades, Visions of Mana, Endless Legend 2 et plein d’autres jeux arrivent dans le catalogue

Fallen Fates : Le prochain jeu du studio derrière Astral Ascent aura de beaux invités et ouvre son Kickstarter cette semaine

Overwatch 2 : La collaboration avec Persona 5 se dévoile avec 5 costumes inédits

Battlefield 6 : EA a eu du mal à développer la version Xbox Series S du jeu, mais cela l’a aidé à améliorer l’optimisation