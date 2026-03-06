EA Sports FC 26 dévoile la première équipe FUT Birthday

FUT Birthday !

Après la Team Of The Week numéro 25 et la deuxième équipe Fantasy FC, EA Sports FC 26 dévoile l’évènement plus qu’apprécié par les fans d’Ultimate Team, le célèbre FUT Birthday. Pour fêter une nouvelle fois le mode de jeu phare de la franchise, les joueurs et les joueuses de cette promotion ont l’honneur d’avoir des améliorations dans tous les domaines.

A noter de nombreux SBC tout au long de l’évènement ainsi que plusieurs évolutions, de nouvelles cartes (Icônes et Héros), sans oublier la possibilité de créer la carte FUT Birthday de votre choix. En effet vous allez pouvoir ajouter les Playstyles et PlayStyles + que vous voulez à une carte sans limite de note.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Ibrahimovic (93), Batistuta (92), Yamal (92), Cristiano Ronaldo (92), Saint-Maximin (92), Doku (91), Abedi Pelé (91), Valverde (91), Renard (91), Pacho (90), Fernando Torres (90), Modric (90) Maicon (90) ou encore Dumornay (90).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.