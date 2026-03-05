EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°25

Unity France va faire face à une fermeture résultant d’un plan de licenciements selon Origami

Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le remake du quatrième opus est officiellement confirmé

Ubisoft met petit à petit fin au support d’Assassin’s Creed Shadows, tout en parlant de Hexe et d’un patch 60 fps pour Unity

Crimson Desert : Pearl Abyss promet de ne pas cacher la version console, quelques infos en plus sur la version PS5 Pro

Sony aurait bel et bien décidé d’arrêter de porter ses exclusivités solo PlayStation sur PC selon Jason Schreier (Bloomberg)

Le Metaphor: ReFantazio Orchestra Concert World Tour fera escale à Paris en 2027

Let It Die va fermer ses serveurs en septembre, mais ne meurt pas définitivement grâce à une Offline Edition

Marathon : Bungie dévoile une première feuille de route et le fonctionnement du système de saisons de son FPS multijoueur

Warner Bros pourrait effectuer jusqu’à 16 milliards de dollars de coupes budgétaires dans les prochains mois

L’administration Trump réfléchirait à forcer Tencent à retirer ses investissements dans des grands groupes gaming

Bandai Namco va annoncer un nouveau RPG cette semaine, et les spéculation vont déjà bon train

Resident Evil Requiem enregistre un sacré lancement avec déjà 5 millions de jeux vendus

Clap de fin pour Highguard : le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours

Outbound : L’heure des vacances a sonné, rendez-vous fin avril pour le simulateur de camping-car

La série TV Life is Strange trouve sa Max et sa Chloé avec Maisy Stella et Tatum Grace Hopkins

Crimson Desert passe les 3 millions de wishlists deux semaines avant sa sortie

The Midnight Walk ramène l’horreur sur Switch 2 après sa sortie sur PC et PS5

Moonlighter 2: The Endless Vault sortira aussi sur Nintendo Switch 2 en 2026

Denshattack! s’arrêtera aussi à la station de la Switch 2, entrée en gare prévue le 17 juin

Minishoot’ Adventures : Le très bon shooter et Zelda-like français débarque enfin sur consoles, et ce dès aujourd’hui

Blue Prince : Le jeu d’aventure et d’énigmes de Dogubomb et Raw Fury débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2

Heave Ho 2 : L’un des meilleurs party-game aura droit à une suite cet été sur les consoles Switch et sur PC