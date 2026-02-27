EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Fantasy FC
EA Sports FC 26 nous propose les joueurs et joueuses qui composent la deuxième équipe Fantasy FC. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine.
Fantasy FC !
Après la Team Of The Week numéro 24 et la première équipe de l’événement actuel, EA Sports FC 26 dévoile la seconde équipe Fantasy FC. Rappelons que les joueuses et joueurs présents dans cette promotion gagneront des bonus basés sur leurs performances personnelles ainsi que celles de leur club.
Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Wirtz (92), Güler (92), Reijnders (92), Gyokeres (92), Zaïre-Emery (91), Gallagher (91), Mateo (91). James (91), Kalulu (90), Adama Traoré (89), Chawinga (89), Guedes (88), Miley (88), Millot (88), Nevado (88), Bobb (87) ou encore Harsch (87)
EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.
Date de sortie : 26/09/2025