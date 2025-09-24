EA Sports FC 26 dévoile la deuxième Team Of The Week

EA Sports FC 26 vient d’annoncer la deuxième Team Of The Week. Comme à chaque fois, les joueurs et joueuses qui ont les cartes boostées sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.

Jaquette d'EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 26/09/2025

