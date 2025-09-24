EA Sports FC 26 dévoile la deuxième Team Of The Week
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Zedd
EA Sports FC 26 vient d’annoncer la deuxième Team Of The Week. Comme à chaque fois, les joueurs et joueuses qui ont les cartes boostées sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Deuxième TOTW !
- Le gardien : Rulli (84).
- La défense : Eder Militao (86), Raum (84), Burgess (80), Weir (80) et Skoglund (80).
- Le milieu de terrain : Debinha (89), Gravenberch (86), Dabritz (86), Pellegrini (83), Stach (82), Santamaria (81), Gabri Veiga (81) et McCowatt (80).
- L’attaque : Pulisic (86), Joao Felix (84), Bouanga (82), Moreno (81), Ajorque (81), Ansu Fati (81), Goodwin (80), Burke (80) et Prtajin (80).
EA Sports FC 26 sera disponible le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 26/09/2025