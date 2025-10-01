Durée de vie Ghost of Yōtei : Combien de temps faut-il pour terminer le jeu ?

Quelle est la durée de vie de Ghost of Yōtei ?

En bon open world des familles, Ghost of Yōtei reprend en plus une structure similaire à Ghost of Tsushima. Aux côtés d’une quête principale dévoilant petit à petit la carte du monde, un très grand nombre de collectibles et de points d’intérêt viennent rythmer notre exploration.

Entre des retours comme les sanctuaires, les terriers de renard ou encore les sources chaudes, et des nouveautés comme la peinture sumi-e et la récupération d’artefacts aïnous, vous avez du pain sur la planche. Les récits annexes ne sont pas en reste, avec de nouvelles quêtes basées sur des mythes et l’apparition de primes à traquer. Voici donc les différentes estimations au sujet de la durée de vie du jeu :

Histoire principale : environ 20-25 heures

Histoire + missions annexes : environ 40 heures

Complétion à 100 % et trophée platine : 60 heures et plus

Bien entendu, on ne répétera jamais assez qu’il s’agit d’une estimation qui ne reflètera peut-être pas au plus près votre expérience. Mais que vous souhaitiez donc juste vivre l’histoire principale, tout compléter, ou bien papillonner et jouer au jeu à votre rythme, vous avez une idée globale de ce qui vous attend. De plus, les différentes aides en jeu modifieront aussi le temps passé à fouiller le monde ouvert.

Acheter des cartes auprès du cartographe, utiliser à bon escient votre longue-vue, parler aux habitants ou bien jouer du shamisen pour vous guider, nombreux sont les outils. Aussi, consulter notre guide complet du jeu vous facilitera le travail.

Ghost of Yōtei est disponible le 2 octobre sur PS5. N’hésitez pas à aller jeter un œil à notre test pour en savoir plus.