Duet Night Abyss : Le producteur du jeu explique pourquoi il n’y aura pas de gacha dans ce free-to-play

Un système économique moins prenant pour attirer plus de monde

Pourquoi Duet Night Abyss n’est pas un gacha ? Le site Automaton est allé poser la question à Deca Bear, producteur au sein du studio Hero Game, qui explique que ce choix a été décidé il y a seulement quelques mois, et qu’il a été motivé par le fait de trouver la bonne formule pour garder un bon taux de rétention sur le jeu tout en attirant plus facilement un nouveau public :

« Pour expliquer pourquoi nous n’avons pas besoin d’un système de gacha : en proposant aux joueurs du contenu payant comme des skins et des tenues de personnages, nous avons déjà établi un modèle de monétisation solide. En évitant aux joueurs de consacrer trop de temps et d’argent au jeu, davantage de nouveaux joueurs seront prêts à l’essayer. Si possible, nous aimerions proposer davantage de contenu de qualité à nos joueurs à un prix abordable. »

Un choix qui dénote au sein du marché, mais qui pourrait s’avérer payant pour le studio, qui n’écarte pas le fait qu’il existe une crainte de voir le projet ne pas rapporter assez d’argent si le public n’est pas au rendez-vous. Malgré tout, on peut voir que cette direction devrait être adoptée par de plus en plus de studios, comme NetEase qui a aussi fait ce choix pour Ananta. Et dans un monde où de plus en plus de pays régulent les jeux à loterie du genre, comme la Belgique ou plus récemment le Brésil, ne pas opter pour le gacha est peut-être un bon moyen de s’assurer un avenir.