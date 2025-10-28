Duet Night Abyss : Le free-to-play sans gacha pour ses personnages se lance aujourd’hui avec quelques codes cadeaux

Un free-to-play si généreux que cela ?

C’est aujourd’hui que sort Duet Night Abyss après avoir réuni près de 15 millions de préinscriptions. Ce mélange entre action-RPG, hack’n slash et même un soupçon de shooter-looter débarque avec la promesse de nous faire vivre un récit à suivre sous deux points de vue différents avec deux protagonistes, ainsi que 19 personnages jouables au lancement. Personnages que vous ne débloquerez pas à la loterie, mais via un système de « shards » (d’éclats) qu’il faudra amasser via divers moyens afin d’invoquer le combattant de votre choix.

Une mécanique qui, sur le papier, est plus avantageuse pour le public, mais n’oublions pas pour autant qu’un tel free-to-play a besoin d’être rentabilisé. Allez savoir combien de temps il faudra pour farmer, farmer, et encore farmer pour obtenir les shards du personnage souhaité en jeu, et si des systèmes payants ne proposeront pas d’accélérer tout ça. Malgré tout, la promesse d’un système différent du gacha traditionnel peut séduire.

Les codes de lancement de Duet Night Abyss

Pour fêter le lancement du jeu, le studio propose également de donner accès à quelques codes qui vous permettront d’obtenir des récompenses en jeu. Voici les codes à entrer dans Duet Night Abyss :

DNARELEASE

DNAFREEPLAY

DNA1028

Duet Night Abyss est disponible sur PC ainsi que sur mobiles iOS et Android.