Duet Night Abyss : Le free-to-play sans gacha pour ses personnages se lance aujourd’hui avec quelques codes cadeaux

Un autre modèle économique est-il possible pour des jeux dans la trempe de Genshin Impact ? C’est en tout cas ce sur quoi plusieurs studios travaillent en ce moment, à l’image de Pan Studio qui lance aujourd’hui Duet Night Abyss, un free-to-play devenu soudainement populaire grâce à sa promesse de nous faire débloquer ses personnages jouables en jouant, et non pas vie un système de gacha/loterie.

Jaquette de Duet Night Abyss
Duet Night Abyss
pc
ios
android

Date de sortie : 28/10/2025

