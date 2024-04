À cause du retard de Dragon Quest XII, Yosuke Saito (NieR) pourrait devenir le producteur principal en charge de la saga chez Square Enix

Le retard de Dragon Quest XII bousculerait les choses en coulisse

Et ici, on va prendre toutes les pincettes possibles et imaginables. Car si la source de cette information nous vient du sérieux Bloomberg, elle prend surtout racine dans un article écrit par Takashi Mochizuki, dont la fiabilité est souvent remise en cause sur certains sujets, notamment lorsqu’il traite de cas entourant Sony. On mettra donc le tout au conditionnel, d’autant plus que l’article oublie un élément important.

Il est indiqué que Yu Miyake perdrait ici son poste de producteur général pour la série Dragon Quest, afin de se concentrer uniquement sur la division mobile de Square Enix. Le journaliste oublie cependant de mentionner le fait que Yu Miyake agit aussi en tant que dirigeant de la Creative Business Unit 2, qui gère donc la série Dragon Quest, NieR ainsi que les jeux de la team Asano. Il n’est donc pas précisé ce qu’il adviendrait de la direction du groupe si Miyake partait effectivement s’occuper de la division mobile.

En revanche, Bloomberg précise que Yosuke Saito (producteur de NieR mais aussi de Dragon Quest XI) pourrait le remplacer en tant que producteur général de Dragon Quest. Là encore, est-ce qu’il s’agit simplement du rôle de producteur général ou de dirigeant de CBU 2, c’est encore flou.

On sait que des changements ont été opérés dans l’organigramme de Square Enix cette semaine avec la nomination de plusieurs nouveaux dirigeants, mais on ne sait pas encore si des changements ont vraiment été effectués dans les postes qui existaient déjà. Tout ce que l’on sait, c’est que Dragon Quest XII semble prendre effectivement du retard, ou du moins que son annonce a été un peu trop précipitée.