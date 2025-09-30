Dragon Quest VII Reimagined : plusieurs chapitres et fonctionnalités seront supprimés et remplacés par du nouveau contenu
Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, Dragon Quest VII Reimagined a été une annonce surprenante étant donné que l’on s’attendait plus à voir un Dragon Quest IV Remake (ou mieux encore, des nouvelles de Dragon Quest XII). De plus, Dragon Quest VII est un assez gros chantier pour Sqaure Enix étant donné qu’il est connu pour être l’opus le plus long de la saga principale. Lors d’un panel dédié au Tokyo Game Show 2025, l’éditeur a justement annoncé que Dragon Quest VII Reimagined ne reprendra pas l’intégralité du contenu des versions précédentes. Certains chapitres secondaires et activités emblématiques seront absents, mais ils seront compensés par de nouvelles histoires et fonctionnalités.
Un rythme narratif renforcé ?
Pour cette version réimaginée, trois arcs narratifs secondaires ont été retirés : ceux de Krage / Grondal, Litorud / El Ciclo et Probina / Providence. Le producteur Takeshi Ichikawa a expliqué que ces choix ont été faits en concertation avec Yuji Horii, créateur de la série, afin de se concentrer sur une progression plus fluide et une meilleure mise en valeur de l’histoire principale.
En outre, quatre contenus annexes majeurs des anciennes versions ne feront pas leur retour :
- Le Casino
- Le Parc à monstres
- Le Classement mondial
- Le Camp des pérégrins
Même s’il est difficile d’accepter de voir du contenu retiré, on nous explique que ces suppressions s’inscrivent dans une volonté de rendre l’expérience plus cohérente et accessible, sans sacrifier la richesse de l’univers. En contrepartie, l’équipe de développement a confirmé l’ajout d’épisodes inédits, dont l’un explorera l’enfance du héros et de Maribel, ce qui devrait offrir une nouvelle perspective émotionnelle sur leur relation.
Un Colisée fera également son apparition et proposera des combats spéciaux avec des récompenses uniques. Le mini-jeu Lucky Panel, bien connu des fans, sera conservé mais revu et corrigé pour s’intégrer à la nouvelle structure du jeu. Enfin, du gameplay a également été dévoilé lors d’un stream diffusé à l’occasion du Tokyo Game Show. On vous laisse voir ça dans la vidéo (vers 29 minutes).
Dragon Quest VII Reimagined sortira le 5 février 2026 sur Nintendo Switch (versions 1 et 2), PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Windows).
Date de sortie : 05/02/2026