Dragon Ball Z: Kakarot passe la barre des 8 millions d’exemplaires vendus

Puisque Bandai Namco sort très régulièrement des nouveaux jeux Dragon Ball à tel point qu’il est difficile de créer l’événement à chaque fois, on a tendance à sous-estimer le raz-de-marée que va provoquer Dragon Ball: Sparking! Zero lors de sa sortie en octobre prochain. Le jeu devrait sans doute se vendre par millions dès son lancement, et un bon indicateur de cela est le succès de Dragon Ball Z: Kakarot, sorti avec un peu moins d’attente autour de lui. Bandai Namco fait le point sur les ventes de ce dernier épisode, et elles sont très bonnes.