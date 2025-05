Un DLC « Dragon Ball Daima Pack » pour Dragon Ball Xenoverse 2 arrive le 22 mai

Les Super Saiyans à la fête

Les transformations dans Dragon Ball ont très souvent constitué des mouvements marquants du manga, même si plus le temps passe, plus certains les trouvent insensées ou s’en moquent. Ainsi, après Goku (mini) via le Future Saga Chapter 2, ce sont deux versions Super Saiyan de Vegeta et Goku, tirées de Daima, qui débarquent ce 22 mai dans Dragon Ball Xenoverse 2.

Outre Super Saiyan 4 Goku (DAIMA) et Super Saiyan 3 Vegeta (DAIMA), le titre de Dimps accueille du contenu supplémentaire, entre nouvelles quêtes parallèles, nouveaux costumes et accessoires, nouvelles compétences ou encore des écrans de chargement inédits.

Le DLC « Dragon Ball Daima Pack » arrivera donc le 22 mai dans Dragon Ball Xenoverse 2 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, et PC via Steam.