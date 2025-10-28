Dragon Ball Xenoverse 2 continue d’être mis à jour avec un nouveau DLC prévu pour le 30 octobre

L’éternel Freezer vient encore nous mettre des bâtons dans les roues

Au programme de ce futur DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, la même recette que les deux précédents, à savoir le retour de méchants sous stéroïdes, plus forts que jamais. Et cette fois-ci, c’est donc au tour de Freezer de se présenter sous la forme « Ultra Supervillain », avec un nouveau pouvoir accordé par Shenron. On le combattra dans de nouvelles quêtes principales faisant avancer l’histoire de cette saga, qui n’est pas encore arrivée à son terme étant donné qu’un quatrième DLC viendra conclure le tout.

Il n’est cependant pas le seul personnage inédit de ce contenu téléchargeable, puisque Broly version Dragon Ball Super est aussi de la partie pour aider votre avatar dans de nouvelles quêtes annexes.

Ce nouveau DLC sera disponible dès le 30 octobre dans Dragon Ball Xenoverse 2, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.