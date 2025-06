Drag x Drive, le jeu de basket en fauteuil roulant, sortira sur Switch 2 en août

Le mode souris des Joy-Con va enfin servir

C’est encore l’application Nintendo Today qui a la primeur de l’information, puisque les communiqués de presse, réseaux sociaux et autres moyens de communication sont devenus has been pour Nintendo. Le constructeur a publié une courte vidéo de quelques secondes concernant ce Drag x Drive pour nous informer que ce dernier sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dès le 14 août prochain. Il sera uniquement disponible sur l’eShop.

Une annonce assez timide qui ne nous en dit pas beaucoup plus sur le jeu, mais Nintendo prévoit peut-être de nous en montrer davantage avant la sortie via une vidéo de gameplay un peu plus longue.

Et avec cette annonce, on enterre encore un peu plus l’idée d’un Nintendo Direct dans les jours à venir. Sauf s’il est consacré aux partenaires tiers de Nintendo, ce qui expliquerait pourquoi le constructeur lâche ses quelques cartouches de cette manière…