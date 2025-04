Drag x Drive : Un jeu de sport multijoueur inspiré du basket fauteuil annoncé sur Nintendo Switch 2

From Software annonce The Duskbloods, un nouveau titre action-multijoueur exclusif à la Switch 2 pour 2026

From Software annonce The Duskbloods, un nouveau titre action-multijoueur exclusif à la Switch 2 pour 2026

Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau : Un nouveau musô dans l’univers de The Legend of Zelda annoncé sur Nintendo Switch 2

Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau : Un nouveau musô dans l’univers de The Legend of Zelda annoncé sur Nintendo Switch 2