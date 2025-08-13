Test Drag x Drive – Une proposition aussi solide que timide

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
6.5

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Drag x Drive
Drag x Drive
switch 2

Date de sortie : 14/08/2025

  • La précision et la variété des actions possibles avec le mode souris
  • Il ne faut que le tuto et quelques matchs pour s'y faire
  • Des rencontres dynamiques pleines de tension
  • Un vrai potentiel compétitif
  • Impossible de créer des tournois, en solo comme en ligne...
  • On fait (trop ?) vite le tour des défis et du contenu
  • Environnement unique et direction artistique "urbaine" un peu tristoune
  • Aucune information quant au suivi du jeu
6.5

Drag x Drive propose des mécaniques d’une précision redoutable induisant une profondeur de gameplay qui fait plaisir. Faire glisser les Joy-Con 2 peut physiquement être fatiguant à la longue, le tout répond au doigt et à l’œil dès lors qu’on maîtrise l’ensemble. Si la communauté répond présente, on a là un jeu dont le potentiel compétitif est indéniable. Cependant, on a l’impression que Nintendo n’y croyait pas trop, et que le contenu n’est pas à la hauteur du gameplay. On ne peut pas faire de tournoi contre les bots ou les autres joueurs, le contenu solo est composé de défis dont on fait vite le tour et la direction artistique peine un peu à attirer l’œil. Avec plus de modes, plus de personnalisation et la possibilité d’organiser des compétitions, Drag x Drive aurait été une merveilleuse surprise. C’est un peu chiche pour l’instant, mais un bon suivi pourrait faire du jeu un titre multi assez unique dans le paysage et particulièrement attractif.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Drag x Drive sera jouable sur Switch 2 du 9 au 10 août le temps de quelques sessions gratuites

switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Drag x Drive sera jouable sur Switch 2 du 9 au 10 août le temps de quelques sessions gratuites

Drag x Drive, le jeu de basket en fauteuil roulant, sortira sur Switch 2 en août

switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Drag x Drive, le jeu de basket en fauteuil roulant, sortira sur Switch 2 en août

Drag x Drive : Un jeu de sport multijoueur inspiré du basket fauteuil annoncé sur Nintendo Switch 2

switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Drag x Drive : Un jeu de sport multijoueur inspiré du basket fauteuil annoncé sur Nintendo Switch 2

Chibi-Robo! revient sur Nintendo Switch 2 via l’abonnement GameCube de la console

switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Chibi-Robo! revient sur Nintendo Switch 2 via l’abonnement GameCube de la console
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires