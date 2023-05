Double Dragon : La licence culte revient avec Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

La petite bouffée de retro

Ce nouvel épisode nous transportera dans le New York des années 90 avec de nombreux gangs à maîtriser en faisant parler les poings, et rien que les poings.

Billy et Jimmy reprennent du service, mais il ne seront pas seuls puisque le jeu comptera 13 personnages jouables, comme Marian ou encore Matin. Le titre sera évidemment orienté beat’em up coop (sauf en ligne où la coop sera instaurée plus tard dans l’année), avec visiblement une touche de roguelite puisqu’à chaque défaire, vous pourrez gagner des nouveaux personnages et des bonus permanents.

Ce Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons est pour le moment prévu pour sortir dans le courant de l’été, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.