Bethesda annonce Heretic + Hexen, la réédition de deux DOOM-like remplie de nouveautés et disponible dès maintenant sur PC et consoles

Deux FPS à papa pour le prix d’un

Parler d’inspiration de DOOM pour parler de Heretic + Hexen est un euphémisme puisqu’ils étaient finalement à l’époque des mods géants partis du moteur du FPS culte. Plus de 30 ans plus tard, et grâce à Bethesda, id Software et Nightdive Studios, ces deux jeux reviennent donc via un shadowdrop, dont les nouveautés sont présentées au sein de son trailer d’annonce.

Heretic + Hexen étant un remaster, les principaux aspects à noter se situent du côté de la technique et de la qualité de vie. On a du 1080p/60 fps au minimum partout, et jusqu’en 4k et 120 fps pour les plateformes et matériels compatibles. On peut switcher entre la bande-son originale et celle remixée et aussi bénéficier d’options d’accessibilité, comme un contraste du texte plus important, l’activation ou non d’effets de flash ou la réduction des textures rouges.

Plein d’autres petites nouveautés sont à souligner : sauvegarde et chargement rapide, support d’écran large, deux modes d’équilibrage, un carousel pour changement d’arme rapide, ou encore une traduction en 12 langues dont le français.

Aussi, les apports de cette réédition concernent le contenu. On dispose des versions les plus complètes de chaque jeu, avec leurs différents DLC, mais aussi des épisodes inédits concoctés par id Software et Nightdive Studios, à savoir Heretic: Faith Renewed et Hexen: Vestiges of Grandeur. Deux autres petites friandises appréciables : un menu « Dans les coulisses » dévoilant des concept art, des modèles d’ennemis et autres trésors de développement, ainsi que le support de mods venant de la communauté.

Pour celles et ceux appréciant se tuer en ligne, comptez sur des matchs à mort en ligne et en coop jusqu’à 16 joueurs. On compte d’ailleurs un total de 117 cartes en mode Campagne et 120 cartes en mode Deathmatch. Bref, tout est là pour redécouvrir dans de très bonnes conditions deux bons vieux FPS à papa.

Heretic + Hexen est disponible dès maintenant au prix de 14,99 € sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, et PC (via Steam, Microsoft Store et GOG). La compilation est aussi incluse dans le Game Pass.