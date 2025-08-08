Bethesda annonce Heretic + Hexen, la réédition de deux DOOM-like remplie de nouveautés et disponible dès maintenant sur PC et consoles

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Fauchinou

Rédigé par

1

Le premier DOOM a été un tel tremblement de terre à sa sortie en 1993 qu’il s’est devenu un nom légendaire du FPS dont beaucoup ont voulu s’inspirer. Que ce soit des jeux récents, comme Warhammer Boltgun ou Prodeus, ou bien tout simplement des titres peuplant la fin des années 90 comme Heretic et Hexen. Développés à l’époque par Raven Software, ils reviennent par surprise à travers une réédition. Logiquement intitulée Heretic + Hexen, la compilation est disponible dès maintenant, et partout, avec pas mal d’ajouts à noter.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Ranger’s Path: National Park Simulator : Une nouvelle simulation vous mettra bientôt dans la peau d’un garde forestier

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Ranger’s Path: National Park Simulator : Une nouvelle simulation vous mettra bientôt dans la peau d’un garde forestier

LEGO Party! : Le party game jouable jusqu’à quatre sortira le 30 septembre

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Party! : Le party game jouable jusqu’à quatre sortira le 30 septembre

Ninja Gaiden 4 – Nos premières impressions après deux heures de jeu

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 – Nos premières impressions après deux heures de jeu

Xbox stoppe officiellement Contraband, pour ne pas dire annuler, OD est quant à lui toujours en vie

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox stoppe officiellement Contraband, pour ne pas dire annuler, OD est quant à lui toujours en vie
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Ranger’s Path: National Park Simulator : Une nouvelle simulation vous mettra bientôt dans la peau d’un garde forestier
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Ranger’s Path: National Park Simulator : Une nouvelle simulation vous mettra bientôt dans la peau d’un garde forestier
LEGO Party! : Le party game jouable jusqu’à quatre sortira le 30 septembre
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Party! : Le party game jouable jusqu’à quatre sortira le 30 septembre
Bethesda annonce Heretic + Hexen, la réédition de deux DOOM-like remplie de nouveautés et disponible dès maintenant sur PC et consoles
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Bethesda annonce Heretic + Hexen, la réédition de deux DOOM-like remplie de nouveautés et disponible dès maintenant sur PC et consoles
Ninja Gaiden 4 – Nos premières impressions après deux heures de jeu
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 – Nos premières impressions après deux heures de jeu
Xbox stoppe officiellement Contraband, pour ne pas dire annuler, OD est quant à lui toujours en vie
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox stoppe officiellement Contraband, pour ne pas dire annuler, OD est quant à lui toujours en vie
Clair Obscur : Expedition 33 : Alice Duport-Percier et Lorien Testard assureront une performance musicale à la soirée d’ouverture de la Gamescom
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur : Expedition 33 : Alice Duport-Percier et Lorien Testard assureront une performance musicale à la soirée d’ouverture de la Gamescom
Sony : Lin Tao, directrice financière, soutient la politique jeu service et confirme l’intégration de Bungie aux PlayStation Studios
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Sony : Lin Tao, directrice financière, soutient la politique jeu service et confirme l’intégration de Bungie aux PlayStation Studios
2XKO : nos premières impressions sur le jeu de combat signé Riot Games
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : nos premières impressions sur le jeu de combat signé Riot Games
Nintendo Indie World : Le résumé complet des annonces du 7 août
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo Indie World : Le résumé complet des annonces du 7 août
Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Toutes les nouveautés de la nouvelle saison piquante du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Toutes les nouveautés de la nouvelle saison piquante du Battle Royale
La PlayStation 5 dépasse le cap des 80 millions de consoles vendues
ps5
playstation vr
ps4
playstation vr 2
Image d\'illustration pour l\'article : La PlayStation 5 dépasse le cap des 80 millions de consoles vendues
Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Voici la nouvelle île où s’affronteront insectes et… Power Rangers
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Voici la nouvelle île où s’affronteront insectes et… Power Rangers
Fortnite : Sortez les insecticides et vos meilleurs costumes colorés pour accueillir le Chapitre 6 Saison 4 du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : Sortez les insecticides et vos meilleurs costumes colorés pour accueillir le Chapitre 6 Saison 4 du Battle Royale
RedOctane Games signe le retour d’un nom culte du jeu de rythme, avec d’anciens développeurs ayant travaillé sur Guitar Hero
Image d\'illustration pour l\'article : RedOctane Games signe le retour d’un nom culte du jeu de rythme, avec d’anciens développeurs ayant travaillé sur Guitar Hero
Hell is Us rend disponible dès maintenant et gratuitement un comic book numérique faisant office de préquelle
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hell is Us rend disponible dès maintenant et gratuitement un comic book numérique faisant office de préquelle
Le FPS cyberpunk Metal Eden sortira finalement le 2 septembre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le FPS cyberpunk Metal Eden sortira finalement le 2 septembre
Smilegate et Absurd Ventures préparent un open-world AAA dans l’univers de A Better Paradise
Image d\'illustration pour l\'article : Smilegate et Absurd Ventures préparent un open-world AAA dans l’univers de A Better Paradise
Légendes Pokémon Z-A : Histoire, gameplay, univers… Voici tout ce qu’il faut savoir à propos du prochain jeu de la franchise Pokémon
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z-A : Histoire, gameplay, univers… Voici tout ce qu’il faut savoir à propos du prochain jeu de la franchise Pokémon
Mirage : Miracle Quest, un RPG français inspiré des magical girls, se dévoile via une première bande-annonce
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Mirage : Miracle Quest, un RPG français inspiré des magical girls, se dévoile via une première bande-annonce
Genshin Impact fermera définitivement ses portes le 8 avril 2026 sur PlayStation 4 et sera retiré du Store en septembre
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact fermera définitivement ses portes le 8 avril 2026 sur PlayStation 4 et sera retiré du Store en septembre
Suikoden Star Leap présente son système de combat et intégrera une localisation française, l’animé Suikoden arrive en 2026
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Suikoden Star Leap présente son système de combat et intégrera une localisation française, l’animé Suikoden arrive en 2026
EA Sports FC 26 : Nous y avons joué, la licence d’EA veut-elle frapper un grand coup cette année ?
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 : Nous y avons joué, la licence d’EA veut-elle frapper un grand coup cette année ?
Hell is Us : Après avoir été disponible en juin dernier, la démo revient sur PC et consoles le 12 août
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hell is Us : Après avoir été disponible en juin dernier, la démo revient sur PC et consoles le 12 août
Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le Pays des étoiles filantes nous détaille son contenu inédit
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le Pays des étoiles filantes nous détaille son contenu inédit