Phil Spencer dit vouloir ne pas laisse tomber le marché du physique sur Xbox

Spencer dit vouloir suivre la demande

Xbox est-il prêt à totalement délaisser le marché physique au profit du dématérialisé ? Avec le Xbox Game Pass qui est de plus en plus prédominant au sein de la stratégie du groupe, la question se pose. Pour le moment, Phil Spencer tient à rappeler que l’édition de jeux en boîte n’est pas abandonnée, mais que Xbox suit avant tout les tendances du marché et des consommateurs :

« Nous sommes favorables aux supports physiques, mais nous n’avons pas besoin de les adapter de manière disproportionnée à la demande des clients. Nous expédions les jeux physiquement et numériquement, et nous suivons simplement ce que font les clients. Et je pense que notre travail dans la gestion de Xbox est de répondre aux attentes de la majorité des clients. Et à l’heure actuelle, la majorité de nos clients achètent des jeux sous forme numérique. »

La faible demande évoquée par Phil Spencer n’est pas non plus la seule chose qui inquiète Xbox sur ce marché. Le PDG du groupe met en avant le fait que construire des consoles avec des lecteurs demande un coût qui a un fort impact sur la chaîne de fabrication :

« Les consoles de jeux elles-mêmes sont en quelque sorte devenues le dernier appareil électronique grand public doté d’un lecteur. Et c’est un véritable problème, notamment en termes du nombre de fabricants qui construisent ces disques et des coûts qui y sont associés. Quand on pense aux différents composants que l’on va mettre dans une console – comme il y a moins de fournisseurs et moins d’acheteurs – le coût du disque a effectivement un impact. »

Malgré cette vision, abandonner le marché du physique n’est pas dans les plans actuels de Xbox :

« Je dirai que notre stratégie ne repose pas sur le passage au tout numérique. Et se débarrasser du physique, ce n’est pas quelque chose de stratégique pour nous. »

Pour ce qui est du court terme, sans doute, mais cette position pourrait tout à fait changer d’ici l’arrivée de la prochaine génération de consoles. Xbox donnera des nouvelles de ce qu’il prévoit côté hardware d’ici la fin de l’année, ce qui devrait donner un indice sur la vision du groupe pour les prochaines années.